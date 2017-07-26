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Başiskele Belediyespor golcü Ömer’i transfer etti

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Başiskele Belediyespor golcü Ömer’i transfer etti
Üç yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig’de çok iddialı takım kurmak isteyen Başiskele Belediyespor, ilk transferini de gerçekleştirdi, Dilovası Belediyespor’un forveti Ömer Çalık’ı aldı.

ÇOK TECRÜBELİ BİR İSİM

Başiskele Belediyespor’un yeni transferi Ömer Çalık, ilimiz amatör kümesinin en önemli golcüleri arasında yer alıyor. Birçok kez amatör kümede gol krallığı yaşayan, BAL’da İzmit Belediyespor, Süper Lig’de Başaranspor, H.Yıldızspor, Alikahyaspor, Sultan Orhanspor takımlarında da forma giydi. Tecrübeli oyuncu geçen yıl sezon başında Dilovası Belediyespor’da oynamıştı. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yeni takımı Başiskele Belediyespor oldu.

BAŞKAN ÇALIK, “TRANSFER SÜRECEK”

Başiskele Belediyespor Kulüp Başkanı Recep Çalık, Süper Lig’de üst sıraları zorlayacak bir takım yapmak istediklerini söyledi. Çalık, “Son iki yıldır forvette görev yapan Erkam, eğitim durumundan dolayı takımdan ayrıldı. Forvete Süper Lig deneyimli çok önemli bir golcü aldık. Ömer’in takıma önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu arada transferlerimiz devam edecek” dedi.

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