Başiskele Belediyespor Kaleci Hakan Bir ile anlaştı
İki yıl sonra çıktığı Süper Lig’de sezona kötü başlayan, üç maçta puan alamayan Başiskele Belediyespor, kaleci sorunu yaşıyordu.
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Kırmızı-Beyazlı ekip, transferin son günlerinde bu sorunu çözdü, Hakan Bir ile anlaştı. İlimizde bir çok takımın formasını giyen tecrübeli kalecinin yeni takımı Başiskele Belediyespor oldu.
ÖMER ÇALIK İLE YOLLAR AYRILDI
Kırmızı-Beyazlı ekip, kaleci Hakan Bir ile anlaşıp, en büyük eksikliğini giderdi. Başiskele Belediyespor, sezon başında Dilovası Belediyespor’dan çok büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği forvet oyuncusu Ömer Çalık ile de yollarını ayırdı. Başiskele Belediyespor’dan ayrılan Ömer Çalık’ı 1. Küme takımlarından Taşköprü Birlikspor istiyor.
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Etiketler : Başiskele Belediyespor, Kaleci Hakan Bir
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