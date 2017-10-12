Başiskele Belediyespor Kaleci Hakan Bir ile anlaştı

Kırmızı-Beyazlı ekip, transferin son günlerinde bu sorunu çözdü, Hakan Bir ile anlaştı. İlimizde bir çok takımın formasını giyen tecrübeli kalecinin yeni takımı Başiskele Belediyespor oldu.

ÖMER ÇALIK İLE YOLLAR AYRILDI

Kırmızı-Beyazlı ekip, kaleci Hakan Bir ile anlaşıp, en büyük eksikliğini giderdi. Başiskele Belediyespor, sezon başında Dilovası Belediyespor’dan çok büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği forvet oyuncusu Ömer Çalık ile de yollarını ayırdı. Başiskele Belediyespor’dan ayrılan Ömer Çalık’ı 1. Küme takımlarından Taşköprü Birlikspor istiyor.