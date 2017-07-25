  • BIST 106.711
  • Altın 143,664
  • Dolar 3,5552
  • Euro 4,1454
  • Kocaeli 25 °C

Başiskele çıkışında İzmit’i bulmak

»
Başiskele çıkışında İzmit’i bulmak
Başiskele sahili gerçekten ilimizin en güzel bölgelerinden biri haline geldi.

Özellikle yaz aylarında bu sahildeki tesislerde düğünler, cemiyetler de oluyor. Çok sayıda insan Başiskele sahiline geliyor. Ancak bu bölgede hem tabela kirliliği var, hem tabela yetersizliği. Örneğin İzmit’ten çıkıp, ilk kez sahildeki Wellborn Otel’e gidecek bir kişi, Wellborn Otel’in D-130 üzerinde tabelası olmadığı için yolu şaşırabiliyor. Koskoca otel, D-130 üzerine bir yönlendirme tabelası koyamaz mı?

Diyelim ki, Başiskele sahilinden çıkıp, İzmit’e döneceksiniz. Yine büyük sıkıntı var. Sahilden  D-130’a çıkışı sağlayan köprü üzerinde “Gölcük-Yalova” çıkışını gösteren tabela var. Ama İzmit yönüne çıkışı gösteren tabela bulunmuyor. Araç sürücüleri, köprü üzerinde nereden çıkacaklarını şaşırıyorlar.

Başiskele bölgesindeki bu yön gösteren tabela sorununu çözmek gerekiyor.

Bu haber toplam 186 defa okunmuştur
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kozluk Muhtarı, muhtarlık ofisine girip çalışamıyor23 Temmuz 2017 Pazar 09:20
  • Cezaevindeki bir baba ve oğlunun cep telefonu23 Temmuz 2017 Pazar 09:00
  • Gültepe’de çifte kongre22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:53
  • Yahya Kaptan Toplu Yapı Yönetim Başkanı'ndan açıklama22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:48
  • “Köprünün orta ayağına asansör konulmalı"22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:39
  • Tepetarla’nın yeni imar planına tepkisi 22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:36
  • Eren ve Emir Haldız’ın sünnet cemiyeti bu akşam 22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:34
  • Romanlar Federasyonu’na makam arabası alındı22 Temmuz 2017 Cumartesi 08:45
  • Yine aynı manzara21 Temmuz 2017 Cuma 11:20
  • Başkan Bulut tatilden döndü21 Temmuz 2017 Cuma 10:45
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti