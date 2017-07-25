Başiskele çıkışında İzmit’i bulmak

Başiskele sahili gerçekten ilimizin en güzel bölgelerinden biri haline geldi.

Özellikle yaz aylarında bu sahildeki tesislerde düğünler, cemiyetler de oluyor. Çok sayıda insan Başiskele sahiline geliyor. Ancak bu bölgede hem tabela kirliliği var, hem tabela yetersizliği. Örneğin İzmit’ten çıkıp, ilk kez sahildeki Wellborn Otel’e gidecek bir kişi, Wellborn Otel’in D-130 üzerinde tabelası olmadığı için yolu şaşırabiliyor. Koskoca otel, D-130 üzerine bir yönlendirme tabelası koyamaz mı?

Diyelim ki, Başiskele sahilinden çıkıp, İzmit’e döneceksiniz. Yine büyük sıkıntı var. Sahilden D-130’a çıkışı sağlayan köprü üzerinde “Gölcük-Yalova” çıkışını gösteren tabela var. Ama İzmit yönüne çıkışı gösteren tabela bulunmuyor. Araç sürücüleri, köprü üzerinde nereden çıkacaklarını şaşırıyorlar.

Başiskele bölgesindeki bu yön gösteren tabela sorununu çözmek gerekiyor.