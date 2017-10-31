Başiskele Doğantepe şahlandı; gözler Başkan Ayaz’a çevrildi 

Gözler ilçenin Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a çevrilmiş durumda. Ortaya çıkan gurur tablosunun ardından Ayaz’ın kulübe olan destek ve ilgisini arttırması bekleniyor.

İLÇENİN GURURU OLDU

Başiskele temsilcisi Doğantepespor BAL’daki ilk sezonunda müthiş işler yapıyor. Geçtiğimiz hafta 5’te 5 yapan Gebzespor’u deplasmanda dize getirerek şampiyonluk yarışında ne kadar iddialı olduğunu ortaya koyan Bordo-Mavili ekip Beşiskele ilçenin, kentin gururu oldu. Liderle arasında sadece 3 puan fark kalan Doğantepespor’un ilk 6 haftadaki performansı her türlü takdiri hak ediyor. 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Bordo-Mavili ekip sadece sonuçlarıyla değil, oynadığı futbolla da dikkat çekiyor, alkışlanıyor. Berabere kaldığı maçlarda sayısız gol fırsatından yararlanamayan, rakipleri adeta elinden kaçınan Başikkele ekibi kaçan puanlara yanıyor.

BU YOLUN SONU 3.LİG

Bu hafta lider Maltepespor’u Şehit Binbaşı Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda konuk edecek olan temsilcimiz, bu zorlu engeli de aşarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Kulüp Başkanı Ertan Demirhan, “Kentimizi, Başiskele ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek için çaba gösteriyoruz. Tek düşüncemiz zorlu rakipler arasında şampiyonluğa ulaşmak ve ardından da 3.Lig’e çıkmak. Başiskele ilçeye profesyonel lig heyecanını getirmek istiyoruz. Bu yolda inançla, kararlılıkla ilerliyoruz. Tüm Başiskele halkını, Belediye Başkanımızı tüm ilçe yöneticilerini maddi ve manevi yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

