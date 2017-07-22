Başiskele Doğantepespor’un gözü 3’ncü Lig’de

BAL’da ilk kez yer alacak Bordo-Mavili ekipte yönetim, teknik ekip ve yeni transferler önceki gün bir araya geldi.

Başkan Ertan Demirhan, teknik direktör Naci Keleş ve genel koordinatör Mustafa Kürkan, hedeflerinin 3’ncü Lig olduğunu söyledi. Geçen sezonki kadroyu büyük ölçüde koruyan ekip şu ana kadar 5 transfer yaptı. Bordo-Mavililer hazırlıklara 7 Ağustos’ta başlayacak.

“ASANSÖR TAKIM OLMAYACAĞIZ"

Yeni sezonda ilimizi BAL’da temsil edecek Başiskele Doğantepespor’da yönetim, teknik ekip ve yeni transfer önceki gün bir araya geldiler. Doğantepespor Kulübü Tesisleri’ndeki buluşmamada ilk olarak Başkan Ertan Demirhan söz aldı. Demirhan, “Doğantepe bir küçük Karadeniz köyüdür. Burada futbol çok sevilir. Hedeflerimiz büyük, onun için buradayız. Kesinlikle asansör takım olmayacağız. Yeni sezon hedefimiz 3.Lig’dir. Önce hayal kurulun, sonra bu hayaller gerçekleştirilir. Öncelikle iç transferi hallettik. İskelet kadromuzu koruduk. Sıkıntı çektiğimiz yerlere 5 takviye yaptık. Karakterli olmalarına özellikle dikkat ettik. Hocamızın talebi halinde başka transferler de yapabiliriz” dedi.

KÜFÜRSÜZ, OLAYSIZ MAÇLAR

Başkan Demirhan, teknik direktör Naci Keleş’e güvendiklerini belirterek, “Geçen yılki büyük başarımızda büyük payı vardı. İnşallah yeni sezon birlikte yeni bir tarih daha yazarız. Sportif başarı dışında, centilmenlikte de örnek olmak istiyoruz. Doğantepespor’un maçlarına tüm aileleri bekliyoruz. Küfürsüz, olaysız bir ortamın taahhüdünü veriyoruz. ASKF’yi iki stat adı verdik. Biri Başiskele Arslan Kulaksız, diğeri Doğantepe Ömer Halisdemir. İkisi de oynamaya elverişli. Önümüzdeki günlerde TFF’den gelen kontrol edecekler. Bir sorun çıkacağını sanmıyoruz. Genelde Başiskele’de oynamak istiyoruz ancak kimi maçlar için Doğantepe stadını da kullanabiliriz” dedi.

7 AĞUSTOS’TA START VERİLECEK

Teknik Direktör Naci Keleş görüşlerini belirtirken, “Hedefimiz bir üst lig, yani 3.Lig. Çok iyi transferler yaptık. Geçen sezonki kadronun zaten yüzde 95’ini korumuştuk. Gücümüze güç kattık. Kaliteleri ve karakterleri belli futbolcuları ekibimize aldık. Bir iki takviye daha yapabiliriz. 3’ü kalece 25 futbolcudan oluşacak kadromuz. 1 Ağustos’ta bir hafta süreli seçme yapacağız. Aslında seçmeye sıcak bakmıyorum ama yoğun bir talep olduğu için yapma kararı aldık. Belki bir iki oyuncu çıkabilir. Transfere gerek kalmayabilir. Lig hazırlıklarına 7 Ağustos’ta başlayacağız. Bir hafta burada çalışıp kamp için Bolu’ya gideceğiz. Kampı 10 gün olarak düşünüyoruz” dedi.

AİLE ORTAMI, KOLEJ TAKIMI

Genel koordinatör Mustafa Kürkan da bir konuşma yaptı. Kürkan, “Yaptığımız transferler belli, seçici davrandık. Kaptanımız Oğuzhan takımdan ayrıldı. Onun yerine Murat Tiraki’yi aldık. Recep Serkan, Önder Tiryaki, Emirhan Önder, Mert Erçakır’ı kadromuza dahil ettik. Yeni transferlerden üst düzey verim alacağımızı ümit ediyoruz. Burada bir aile ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Mevcut kadromuzdakiler olsun, yeniler olsun hiç biri parayı ön planda tutmamıştır. Geçen yılki başarımızın sırrı da buydu. İnşallah yeni sezon yine kolej takımı havasında çok iyi işler başaracağız. Başiskele Doğantepespor’u yeni sezonda tüm Türkiye tanıyacaktır. Takımın yeni otobüsü de hazır. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.