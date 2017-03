Başiskele hem sandıkta hem sahada fire istemiyor

Ak Parti Başiskele İlçe Başkanlığı sandık görevlilerini Karşıyaka Kültür Merkezi'nde sandık eğitimi için topladı.

Eğitime sandık görevlilerinin yanısıra Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Ak Parti Başiskele ilçe yönetimi, kadın kolları başkanı Hacer Çakır ve yönetimi ile Gençlik Kolları başkanı Melih Özkaraaslan ve yönetimi ve mahalle başkanları katıldı.

TALUS : MİLLETİMİZİN OYUNA SAHİP ÇIKMALIYIZ



Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Dr. Şahin Talus; "Her oy çok önemli sandıklarımıza sahip çıkmalıyız. İstikbalimiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için, vatanımız için bize büyük görev düşüyor. Önemli bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizi sokakta tankların önüne yatarak 15 ­­Temmuz'da verdik ama sandıklara da sahip çıkmak işte bu kadar önemli bir görevdir. Atılan her oya sahip çıkmak zorundayız. Gerekirse kalan 19 gün boyunca uyumayacağız ama ülkemiz için çalışacağız. Her seçmenimizin kapısını çalacağız. Çünkü Türkiye'nin geleceği söz konusu. Başiskele'nin güçlü heyecanı ile bunu yapacak kudreti olduğunu görüyorum." diye konuştu.



16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının Türkiye'nin istiklali ve istikrarı için çok önemli olduğunu vurgulayan Talus, " Sandıklara sahip çıkarak, Milletimizin oyuna sahip çıkmalıyız." dedi.

CEYHAN: MİLLİ İRADEYLE VESAYETİN SON MAÇINDAYIZ

İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Öncelikli olarak seçimin gizli kahramanları mahalle başkanlarına teşekkür ediyoruz. Bu eğitime en az ihtiyacı olan ilçenin Başiskele. Başiskele’nin bu davaya olan sahiplenmesinden söylüyorum.



Burada benim yaşım kadar siyasi tecrübesi olanlar var. AK Parti kuruluşundan beri 11 seçimde ciddi mücadeleler koyduk. Hep en yukarıda Başiskele oldu. Başiskele'nin seçmenine ve reise olan sevdasını biliyorum. Ancak tekrar etmek güzeldir. İstediğiniz kadar Real Madrid olun. Gol olmazsa bir anlamı yok. 1 oy için hukuk çerçevesinde tüm mücadeleyi vereceğiz. Okul sorumluları, kat sorumluları, sandık sorumluları, müşahitler mücadele edecek. Milli iradeyle vesayetin son maçındayız. Ve bu maçı alacağız.Cumhurbaşkanımızın ayın 12’sindeki mitingi tüm mitinglerin bir kaç tık üstündeydi. O gün hem Başiskele hem de tüm ilçenin gayretlerini kutluyorum. Özellikle kadın genç ve mahalle başkanlarına teşekkür ediyorum. Başiskele’de yüzde 80’i Kocaeli’de yüzde 65’i yaşayacağız inşallah” dedi.