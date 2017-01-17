Başiskele Muhtarları Vali’ye içlerini döktü

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, muhtarlarla olan buluşmalarını bu kez Başiskele muhtarlarıyla sürdürdü.

Valilik Karamürsel Alp Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Başiskele muhtarları bölgeleriyle ilgili eksiklikleri, sıkıntıları ve talepleri aktardı. Bu arada, toplantı salonuna bir basın mensubunun bıraktığı çanta muhtarların dikkatini çekti. Çantanın içinde kamera bulunduğu anlaşıldı ve sahibi de bir süre sonra gelince, herkes rahat nefes aldı.

12 BİN KİŞİYİ 2 DOKTOR MUAYENE EDİYOR

Başiskele Fatih Mahalle Muhtarı Metin Kılıç; 9 mahallenin aynı anda kullandığı toplam 12 bin kişiye hizmet veren 2 doktorlu sağlık ocağının yetersiz geldiğine değindi. Kılıç, mahallelerdeki elektrik arızalarının 15-20 gün içinde bile giderilemediğini, ciddi sıkıntı yaşandığını aktardı.

ÖZTÜRK: “VATANDAŞ ARAZİSİNİ KULLANAMIYOR”

Doğantepe Mahalle Muhtarı Mithat Öztürk; Sedaş’ın ucuz malzeme kullandığını öne sürdü, “Yeni yapılan hatlarda bile ciddi sorunlar yaşanıyor. Mahallemizdeki elektrik tellerinin yer altına alınmasını talep ediyoruz. Bölgenin coğrafi konumundan dolayı rüzgar sürekli arıza yaratıyor ve sokak aydınlatmaları dahil birçok bölgeye arıza olunca uzun süre enerji verilemiyor. Ayrıca Mahallede 40 sene önce yapılan sulama kanalının yenilenmesini talep ediyoruz. 12. Sokak ve Kurtuluş caddesinde 3 köyün bağlantısını sağlayan yolun yapılmasını talep ediyoruz” dedi. Öztürk, son olarak mahallelerinin bulunduğu Çuhane Bölgesi’ndeki tel örgüden köye doğru 600 metrelik bölümün güvenlik sahasından çıkarılmasını talep etti,

“Bu bölgede 80 hane askeriye güvenlik sahası diye tapulu arazilerini kullanamıyor. 600 dönümlük bir alan atıl durumda. İmara açılıp güvenlik bölge sahasından çıkarılmasını talep ettiler. Bunu ileteyim” diye konuştu.

PAŞADAĞ SAKİNLERİ DE SAĞLIK OCAĞI İSTİYOR

Paşadağ Mahalle Muhtarı Murat Örcen de 3 bin hanelik mahallede sağlık ocağı bulunmadığını, bölge sakinlerinin Kullar yada Yuvacık sağlık ocaklarına gittiğini söyledi.

Körfez Mahalle Muhtarı Sadettin Aslan ise Kurtoğlu Caddesi ile Kıvırcık Mustafa Sokağın kesiştiği bölgede yol genişlemesi yapıldığını; ancak elektrik direğinin yolun ortasında kaldığını belirtti, “2016 Mart ayında durumu Sedaş yetkililerine aktardım, ancak 1 yıl geçti halan bir sonuç yok. Yolun ortasındaki direk çok tehlike yaratıyor” dedi.

Bir bölümü basına kapalı yapılan toplantıya ilçeye yeni atanan Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, ilgili daire müdürleri ile ilçedeki muhtarlar eksiksiz katıldı.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli’yi bir bütün olarak ele aldıklarını belirtti

“Eğitimden sağlığa, turizmden kültüre baktığımız zaman hizmetler alanında da Kocaeli, son 2,5 yıldır inanılmaz bir değişim içerisinde. Çünkü rakamlarla analiz ederek meseleye yaklaşarak bakıyoruz. Kuru laflarla değil, çok net gerçeklerle hareket ediyoruz. Eksiklik varsa tespit ediyoruz, gereğini yapıyoruz” dedi.

Şennur Yıldız