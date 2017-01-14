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Başiskele sahasında Suadiye deplasmanda

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Başiskele sahasında Suadiye deplasmanda
1.Küme A Grubu’nda lider Arapçeşmespor’u takip eden ikinci sıradaki Suadiyespor, günü Derince Birlikspor ile deplasmanda oynayacağı maçla geçirecek.

Üçüncü sırada bulunan Başiskele Belediyespor ise evinde son haftaların flaş takımı Yuvam İzmitspor ile karşılaşacak. İki maçın başlama saati de 17.00.

BAŞİSKELE ÜÇ TAKVİYE YAPTI
Bu sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen Başiskele Belediyespor, lider Arapçeşmespor’un 6 puan gerisine bulunuyor. Ara transferde kadrosuna takviye yapan kırmızı-Beyazlı ekip, Yenişehirspor’dan Erman Deniz ve Kıvanç ile Körfezspor’un stoperi Mirsat’ı kadrosuna kattı. Başiskele Belediyespor, takviyeli kadrosu ile ligin başarılı takımlarından Yuvam İzmitspor ile karşılaşacak. 

SUADİYESPOR RÖVANŞ PEŞİNDE
A Grubu’nda bir maçı fazla lider Arapçeşmespor ile arasında sadece 1 puan fark bulunan Suadiyespor, ligin ilk yarısında sahasında mağlup olduğu derince Birlikspora konuk oluyor. Yeşil-Beyazlı ekip, Derince Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçı kazanıp, ligin ilk yarısındaki yenilginin de rövanşını almak istiyor. Suadiyespor’da, Değirmenderespor’dan alınan yeni transfer Mesut Er, ilk kez forma giyecek. Sakatlığı bulunan kaleci Ertuğrul ise yer almayacak.
 

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