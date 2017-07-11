Başiskele Sahili’nde tehlikeli bölgeler

Başiskele Sahili, eskiden kimsenin giremediği, bataklık, pis bir alandı.

Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Sahili’ni baştan başa değiştirdi. Denizin kenarında çok güzel yürüyüş alanı, bisiklet alanı yapıldı. Özellikle bu mevsim, sahil en çok tercih edilen bölgelerin başında geliyor. Ancak özellikle bisikletle dolayan çocuklar için de ciddi tehlikeler oluşturuyor.

Başiskele Sahili’nde, rıhtımla deniz arasında hiç korunak yok. Burada dolaşan çocukların, bisikletle denize düşme riski var. Daha önemlisi, yer yer üstü ve kenarları açık kanalizasyon çukurları bulunuyor. Neşe içinde koşturan, bisikletle yarış yapan çocuklar için bu kanallar da riskli. İnsan hayatı, özellikle çocukların hayatı dikkate alınarak, üzücü olaylar yaşanmadan önce bu kesimlerde gerekli önlemlerin alınması isteniyor.