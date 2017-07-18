Başiskele sahilini Türkiye tanımalı

Cumartesi gecesi, çok değerli dostumuz, ağabeyimiz İbrahim Artvinli’nin oğlu Ahmet’in düğün törenine davetliydik. İbrahim Artvinli ile dostluğumuz, çok eski yıllara dayanır. Ben, Küçükörs ve Metin Karan birlikte davete icabet ettik.

Düğün Başiskele sahilinde, büyük bir bahçede, tam anlamıyla “Kır düğünü” şeklinde geçti. Mükemmel bir havai fişek gösterisi vardı, ama bir tek silah atılmadı. Hüseyin Ayaz, genç, şık, zıpkın gibi bir Başkan. Mükemmel bir şekilde nikahı kıydı. Sonra gitti, önce CHP İl Başkanı Sarıbay’ın masasına “Hoş geldiniz” dedi.

Artvinli ailesinin düğünü güzeldi de, Başiskele sahiline hayran kaldım. O bölgenin eski halini bilirdim. Hırpani, pespaye, insanların giremediği bataklık bir bölge. Şimdi mükemmel bir yer haline dönüşmüş. Büyükşehir Belediyesi’nin son 15 yıl içinde bu kentte yaptığı en önemli, en güzel projelerden biri, hiç kuşkusuz Başiskele sahilidir. Cıvıl cıvıl ortalık. Her bahçede, tesiste düğün var. Sahilde insanlar ailece banklara oturmuş, çimenler üzerine yayılmış. Sakin, huzurlu. Pırıl pırıl aydınlık.

Artvinli ailesinin düğününde 1500 konuk vardı. Meral Akşener şahit olarak katılacaktı. Ama İstanbul’dan yola çıkmış, 15 Temmuz gecesi İstanbul dışına çıkamamış. Artvinli’yi arayıp, özür dilemiş. Gelemedi.

Biz gece 23.00 sıralarında düğünden çıktık. Eğlence yeni başlıyordu. Başiskele sahili, hala cıvıl cıvıldı. Körfez’in en daraldığı bölgede, karşıda İzmit’in ışık ışıl görüntüsü. Büyüleniyor insan. Bir de İzmit’in hem yukarıya doğru, hem doğu-batı yönünde ne kadar büyüdüğünü Başiskele’den çok daha iyi anlayabiliyorsunuz.

Aslında başlı başına bu Başiskele sahili bile Kocaeli için turizm merkezi olabilir. Eskiden bırakın denize girmeyi, yaklaşamazdınız bu bölgede. Şimdi insanlar denize de giriyorlar. Başkan Karaosmanoğlu’nun en önemli hedeflerinden biri de bu bölgede halk plajı yapmaktı. Belki daha birkaç yıl “Mavi Bayrak” alamaz ama Başiskele sahiline de bir halk plajı artık yakışır.

Bir sorun var. Bütün sahilde, hatta belki bütün ilçede “Alkollü içki”nin zerresini bulamıyorsunuz. Sadece bölgedeki 5 yıldızlı otelin turizm belgesi var. Lastik-İş’in otel inşaatı da yıllardır bitirilemedi. Hoş, Lastik-İş Oteli bitse, sanırım orada da alkole izin verilmez.

Düğünde Artvinli’ye çok sataştım. “Abi Fanta ile Cola ile bize düğün yaptın. Sana yakıştı mı?” dedim. İbrahim Ağabey de bu konuda biraz mahcuptu, “Ne yapalım, buralar böyle oldu. Ama telafi ederiz.” dedi.

Nedir bu katılık? Nedir bu akıl almaz ön yargı. Karşınızda mükemmel İzmit manzarası. Işıl ışıl bir Başiskele sahili. Bir bira bile içemez mi insan? Nasıl turizm şehri olacağız? Nasıl bu bölgeye insanları tatil için çekeceğiz. İçen içer, içmeyen içmez. Ama nedir bu yasakçılık?

Mükemmel bir Seka Park yaptık, içki yasak. Değirmendere sahili yenilendi, içki yasak. Kavaklı öyle, Başiskele öyle. Tavşancıl, Hereke öyle. Bu şehir, bu tutuculukla, bu kısıtlayıcı ön yargılarla, kendi kabuklarının dışına nasıl çıkabilir?

Düşünün, Başiskele’nin üst kısmı termal merkezi, şifa merkezi olmuş. Sahili, plaj, eğlence yeme-içme yerleri. Kim gider Bodrum’a Çeşme’ye, Cumalıkızık’a falan. Türkiye’nin en önemli tatil merkezi, cazibe merkezi olur. Ama bir yudum içkinin yasak olduğu bir ilçeye turist nasıl gelecek?

Bütün milli bayramları aynı coşkuyla kutlayalım

15-16 Temmuz geceleri bütün Türkiye’de ve elbette ilimizde hayat durdu. 15 Temmuz 2016’daki hain FETÖ örgütünün darbe girişiminin yıl dönümünde Türkiye kenetlendi. Darbeye girişenleri kınadı. Şehitlerini sahiplendi.

Bazı bölgelerde belki fazla gürültü patırtı yapıldı. Ama 15 Temmuz yıl dönümünde bu ulusun devletine, bayrağına bağlılığı, şehitlerine saygısı bütün dünyaya açıkça gösterildi.

Elbette 15 Temmuz’u unutmayacak ve unutturmayacağız. Ama millet olmak, ulus olmak diğer önemli milli bayramları da benzer coşkuyla kutlamayı gerektiriyor diye düşünüyorum.

Mesela, 29 Ekim var. Cumhuriyet Bayramı. Bugün varlığımızı borçlu olduğumuz en önemli milli bayramımız. 29 Ekim’lerde işyerlerinin, dükkanların kapalı olması lazım. Herkesin bayrak asması lazım. Herkesin bayram törenlerine gitmesi lazım. 15 Temmuz’a bütün AK Partili milletvekilleri, bütün belediye başkanları katıldı. Katlamayanlar, “Bu acaba FETÖ’cü mü?” damgası yiyecekti.

29 Ekim’e de katılmalılar. Katılmayanlar için “Bu acaba cumhuriyet düşmanı mı?” diye düşünme hakkımız olmalı.

Sonra 19 Mayıs. Sonra 23 Nisan. Nasıl 15 Temmuz’da çok uzun araç kuyrukları ile şehir merkezinde kortej geçişleri olmuşsa, bu milli bayramlarda da fener alayları olmalı.

Bu ülke bağımsızlığına kolay kavuşmadı. Bu ülke, Cumhuriyet’i kolay kurmadı. Elbette 15 Temmuz çok önemli bir gün. Hatta belki de ikinci kurtuluş savaşının yıldönümü. Ama Cumhuriyet Bayramımız da var. 23 Nisan’ımız, 19 Mayıs’ımız var. 28 Haziran İzmit’in kurtuluş bayramı var. Siyasetçilerden ve halktan, artık bu bayramlarda da böylesi coşkuları beklemeye de hakkımız olduğunu düşünüyorum.

Türkiye’nin en zengin ilçesi Birlikspor’a sahip çıkmalı

Biz Kocaelisporlular, Kocaeli Birlikspor’a karşı ön yargılıyız. Sevmiyoruz. Siyasetin Kocaelispor’u yok etmek, bitirmek adına bu kulübü kurduğunu düşünüyoruz ki, haksız da değiliz.

Kocaeli Birlikspor, Körfez FK’nın devamı. Körfez Belediyesi eski Başkanı Yunus Pehlivan, siyasetin Kocaelispor’u bitirme oyununa alet edilmişti. Kocaelispor Kulübü’nün elindeki en değerli futbolcuları bedava topladılar. Şimdi bu oyuncuların hiç biri ortada yok. Sonra, Körfez FK’yı Birlikspor yaptılar. Hedef, 2 yıl içinde ilimizden bir takımı Süper Lig’e çıkartmaktı.

Ama planlandıkları pek çok işte olduğu gibi, bu konuda da başarılı olamadılar. Baktılar ki, halk Kocaelispor’u sahipleniyor, kentin bütün kaynakları önüne serilmesine rağmen Birlikspor’dan “Cacık” olmuyor. Bir anda bıraktılar. Genç bir adam Erhan Yılmaz, Birlikspor’un yükünü sırtladı. İki sezondur, bir üst lige yükselme hakkını kaçırıyorlar.

Şimdi gelinen noktada Birlikspor bitik durumda. Bu sezon 2’nci Lig’de sahaya çıkartabilecek takım bulacaklar mı, bu bile belli değil. Oysa Birlikspor hala bu kentin en üst ligdeki takımı. Körfez ilçe ise, Türkiye’nin en zengin ilçesi, Bu ilçeden dağıtılan akaryakıttan varil başına 5 Kuruş, bu ilçede elleçlenen konteyner başına 1 TL para Birlikspor’a aktarılsa, Türkiye’nin en zengin kulübü ortaya çıkar.

Kocaelispor’u batırmak için Birlikspor’u kuranlar, şimdi bu kulübün borç batağına saplanıp, batışını kenardan izliyorlar. Yazık, günah. Körfez Belediye Başkanı Baran’ın ve ilçenin bu takıma, kulübe sahip çıması lazım. Birlikspor da yaşamalı. Belki 5-10 yıl sonra, Süper Lig’de bu kentin iki takımı olur. Üstelik bizim şehrimize de çok yakışır.