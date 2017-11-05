Başiskele, Suadiye’ye patladı:1-0
Yıllar sonra çıktığı Süper Lig’de sezona kötü başlangıç yapan, ilk 7 maçında puan bile alamayan Başiskele Belediyespor, dün akşam haftaya ikinci sırada giren Suadiyespor’u konuk etti.
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Kırmızı-Beyazlı ekip, rakibini 1-0 yendi, kümede kalma umutlarını gelecek haftalara taşıdı.
SUADİYE İLK YENİLGİSİNİ ALDI
Geçen yıl 1.Küme Play-Off’ta Başiskele Belediyespor ile aynı grupta yer alan, grubu şampiyon olarak bitiren Suadiyespor, bu sezon Süper Lig’de de 7’inci haftaya kadar yenilgi yüzü görmemişti. Haftaya lider Sultan Orhanspor’un 2 puan gerisinde giren Suadiyespor, lider ile arasındaki puan farkını düşürmek için çıktığı maçta Başiskele karşısında 1-0 mağlup oldu, bu sezon ilk acıyı tattı.
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Etiketler : Başiskele Belediyespor, Suadiyespor
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