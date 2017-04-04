Başiskele, Süper Lig için

1.Küme Play-Off’ta lider durumda bulunan, üçüncü sıradaki Karamürselspor’a 6 puan farkı yapan Başiskele Belediyespor, Bağçeşmespor ile oynayacağı maçı kazanması halinde Süper Lig’e çok yaklaşacak.

M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’de başlayacak.

BAĞÇEŞME, LİDERİ KONUK EDİYOR

Bu sezon genç oyuncularla 1.Küme’de çok başarılı olan, grubun üçüncü sırada bitiren Bağçeşmespor, Play-Off’ta yarıştan çok erken koptu. Mavi-Yeşilli ekip, ilk iki yarışında iddialı olmamasına rağmen, mücadelesini devam ettiriyor, yarın akşamda lider Başiskele Belediyespor karşısında sınav verecek. Play-Off’un ilk yarısında rakibine 2-1 mağlup olan Bağçeşmespor, rövanşta kazanmak istiyor. Başiskele Belediyespor ise bu kritik maçı kazanması halinde Süper Lig’e çıkışını büyük ihtimale garantileyecek.

SUADİYESPOR, KİREÇOCAKLARI İLE CEPHANELİK’TE KARŞILAŞACAK

Hafta sonunda Arslanbey Stadı’nda oynanan olaylı maçta Başiskele Belediyespor’a 4-1 kaybeden Suadiyespor, ilk iki yarışında çok büyük darbe almıştı. Yeşil-Beyazlı ekip, Play-Off’ta son 3 haftaya girerken hala rakiplerine göre oldukça avantajlı konumda, bunu da kaybetmek istemiyor. Bu akşamda Cephanelik Stadı’nda Kireçocaklarıspor’a konuk olacak. İlk maçta sahasında rakibini 7-2 gibi farklı skorla mağlup eden Suadiyespor, bu kez de kazanmak istiyor. Play-Off’ta birçok oyuncusu ayrılan Kireçocaklarıspor’un ise güçlü rakibi karşısında işi kolay olmayacak.

DERBENT’TE YENİLEN ŞANSINI KAYBEDECEK

1.küme Play-Off’te sezon başında en iddialı takımlar arasında gösterilen Uzuntarlaspor, yaptığı flaş transferlerle rağmen istediği sonuçları alamadı. Süper Lig yarışının uzağında kalan Uzuntarla Belediyespor, şansını azaltan bir diğer takımlardan Karamürselspor ile karşılaşacak. 10 puanlı Uzuntarlaspor ile 11 puanlı Karamürselspor arasındaki karşılaşma Derbent Stadı’nda oynanacak, 19.15’de başlayacak. Beraberliğin iki takımada yaramadığı maçta kazanan takım, Süper Lig umutlarını son iki haftaya taşıyacak. İlk maçta Uzuntarla Belediyespor, deplasmanda 2-0 galip gelmişti.