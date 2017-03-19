Başiskele ve Suadiyespor galip Uzuntarla, Bağçeşme’ye takıldı

1.Küme Play-Off’ta heyecan 4’üncü hafta maçları ile devam etti.

Play-Off’un iddialı takımlarından Başiskele Belediyespor, son iki maçın kaybeden Kireçocakarıspor’u 3-1 yendi. Suadiyespor da, sahasında Karamürselspor’u 4-0 gibi farklı skorla yenip, eli boş gönderdi. Kadrosunda çok önemli oyuncuları bulunduran Uzuntarlaspor da, ilk 3 maçı puansız geçen Bağçeşmespor’u yenemedi, 0-0 biten maçta ev sahibi ekip, çok önemli 2 puan kaybetti.

KARAMÜRSEL FARK YEDİ

1.Küme Play-Off’ta 4’üncü haftanın en önemli maçlarından biri Suadiyespor ile Karamürselspor arasında oynandı. 6 puanlı Suadiyespor ile 4 puanlı Karamürselspor arasında ki karşılaşmaya Suadiyespor çoık hızlı başladı, ilk dakikalarda Furkan, Sedat ve Aykut ile fırsatlar buldu. Maçın ilk yarısın Çağatay’ın attığı golle 1-0 önde geçen Suadiyespor, üstünlüğünü ikinci yarıda sürdürdü, Aykut, Burak ve Emre ile üç gol daha bulup, karşılaşmayı 4-0 galip bitirdi. 4 maçta 4 puanda kalan Karamürselspor ise zirvenin gerisinde kaldı.

BAĞÇEŞMESPOR İLK PUANINI ALDI

Play-Off’un ilk üç maçından puan alamayan Bağçeşmespor, dün akşam Derbent Stadı’nın favori takımlardan Uzuntarla Belediyespor ile karşılaştı. Maça konuk ekip Bağçeşmespor daha iyi başladı, Kerem ve Caner ile pozisyonlar buldu. İlk yarının ortalarına doğru ev sahibi ekip oyunu kontrolünü eline aldı, özellikle Beratcan ile çok net fırsatlar yakaladı. Bu oyuncunun bir şutu da direkten döndü, kalenin hemen önünden bir pozisyonu da değerlendiremedi. Son 20 dakikada baskısını arttıran Uzuntarla aradığı golü bulamadı, maçta 0-0 sona erdi.

KİREÇOCAKARI OYNADI BAŞİSKELE KAZANDI

1.Küme Play-Off’a galibiyetle başlayan, daha sonra oynadığı iki maçta puan alamayan, kalesinde 10 gol gören Kireçocaklarıspor, önceki akşam Cephanelik Stadı’nda Başiskele Belediyespor ile karşılaştı. Kalecisi Ercan’ın sakatlığından dolayı sağ bek Onur’u kaleye geçiren Kireçocaklarıspor ilk yarıda çok iyi oynamasına rağmen golleri kalesinde gördü. Konuk Başiskele, İnanç ve Yunus’un iki golüyle devreyi 3-0 önde tamamladı. İlk yarıda Kireçocaklarıspor’da Yunus Emre ve Burak’ın şutları direkten döndü. İkinci yarıda Mehmet ile farkı ikiye indiren Kireçocaklarıspor’un çabası başka gol getirmedi, maçı Başiskele 3-1 kazandı.