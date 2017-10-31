Başiskele yeni semt meydanı yükseliyor 

Yapılan yatırımlarla alt ve üst yapısını modernleştirmeye devam eden Başiskele Belediyesi, bir yandan da kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapımına başlanılan Mehmetağa Mahallesi Semt Meydanı yapım çalışmalarını tamamlamak üzere. 3 bin 267 metre kare alanda inşası devam eden projede 108 araç kapasiteli kapalı otopark bulunuyor. Otoparkın son olarak yangın söndürme sistemleri ve havalandırma sistemini monte eden ekipler otopark üzerindeki sosyal alanı tamamlamak için çalışma gerçekleştiriyor.

