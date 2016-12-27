Başiskele yeni yıla dev yatırımların açılışı ile giriyor

Başiskele Belediyesi, yeni yıl öncesinde yapımını tamamladığı Vezirçiftliği Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi’ni düzenleyeceği törenle hizmete açacak.

Başiskele Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan iki büyük hizmet yeni yıl öncesinde hizmete giriyor. Hizmete girecek olan ve 1,5 milyon Tl’ye mal olan Vezirçiftliği Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi bin 115 metrekare toplam alana sahip. Zemin katında 234metrekarelik düğün salonu bulunan merkezin, içerisinde muhtarlık hizmet binası, kütüphane, fatura ödeme merkezi, kafeterya, derslik ve bayanlara beceri kurs odaları, gençlik aktivite alanı, sadece bayanlara özel spor merkezi bulunuyor.

Diğer bir büyük yatırım olan ve içinde Kız Kulesi temalı park bulunan Ada Park projesi de hizmete girmeye hazırlanıyor. Ada Park içerisinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Galata Kulesi de bulunuyor. Toplam alanı 3 bin 500 metrekare olan Ada Park içinde ayrıca fitness aletleri, dönence, 4 adet kameriye, 2 piknik masası, 4 adet bank ve park meydanında çiçek figürü bulunuyor. 53 metre uzunluğunda olan etabı birbirine bağlayan köprü yer alıyor.

Yeni projelerin hizmete açılmaya devam ettiği Başiskele’de Belediye Başkanı Hüzeyin Ayaz tarafından hayata geçirilen 2.5 milyon Türk Lirası değerindeki bu iki dev yatırımın açılışını birden yapacak. Açılış 30 Aralık 2016 Cuma günü saat 14.00’de Vezirçiftliği mahallesi Ayvaz sokak önünde yer alan Vezirçiftliği Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi önünden yapılacak.

Açılışa milletvekilleri ve Kocaeli il protokolünün önde gelenlerinin tam katılımı bekleniyor. Program Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayacak olup, protokol konuşmaları, açılış kurdelesinin kesimi ve merkezin gezilmesi ile tamamlanacak. Programa katılan tüm misafirlere çeşitli ikramlarda bulunulacak.