Başiskele, yine sahasında

Hafta içinde sahasında Uzuntarla Belediyespor’u nefes kesen maçta 3-1 yenip, Süper Lig yolunda çok önemli bir galibiyet alan Başiskele Belediyespor, Play-Off’un ikinci yarısına da sahasında başlıyor.

Kırmızı-Beyazlı ekip, Play-Off şansını sürdürmek isteyen Karamürselspor’u konuk edecek. Başiskele Arslan kulaksız Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’te başlayacak.

KARAMÜRSELSPOR İÇİN YA DEVAM, YA DA TAMAM MAÇI

Bu sezon genç oyuncularla 1.Küme’de mücadele eden Karamürselspor, Play-Off’un ilk yarısını 7 puanda tamamladı, ilk iki yarışının biraz gerisinde kaldı. Sarı-Lacivertli ekip, Süper Lig umutlarını sürdürebilmesi için, yarın Başiskele deplasmanında mutlak kazanması gerekiyor. Play-Off’un ilk yarısında Karamürsel’de oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti.