Başiskele, yine sahasında

Kırmızı-Beyazlı ekip, Play-Off şansını sürdürmek isteyen Karamürselspor’u konuk edecek. Başiskele Arslan kulaksız Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’te başlayacak.
KARAMÜRSELSPOR İÇİN YA DEVAM, YA DA TAMAM MAÇI
Bu sezon genç oyuncularla 1.Küme’de mücadele eden Karamürselspor, Play-Off’un ilk yarısını 7 puanda tamamladı, ilk iki yarışının biraz gerisinde kaldı. Sarı-Lacivertli ekip, Süper Lig umutlarını sürdürebilmesi için, yarın Başiskele deplasmanında mutlak kazanması gerekiyor. Play-Off’un ilk yarısında Karamürsel’de oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti.
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