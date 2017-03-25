  • BIST 90.383
  • Altın 144,409
  • Dolar 3,6117
  • Euro 3,9021
  • Kocaeli 19 °C

Başiskele, yine sahasında

»
Başiskele, yine sahasında
Hafta içinde sahasında Uzuntarla Belediyespor’u nefes kesen maçta 3-1 yenip, Süper Lig yolunda çok önemli bir galibiyet alan Başiskele Belediyespor, Play-Off’un ikinci yarısına da sahasında başlıyor.

Kırmızı-Beyazlı ekip, Play-Off şansını sürdürmek isteyen Karamürselspor’u konuk edecek. Başiskele Arslan kulaksız Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’te başlayacak.

KARAMÜRSELSPOR İÇİN YA DEVAM, YA DA TAMAM MAÇI

Bu sezon genç oyuncularla 1.Küme’de mücadele eden Karamürselspor, Play-Off’un ilk yarısını 7 puanda tamamladı, ilk iki yarışının biraz gerisinde kaldı. Sarı-Lacivertli ekip, Süper Lig umutlarını sürdürebilmesi için, yarın Başiskele deplasmanında mutlak kazanması gerekiyor. Play-Off’un ilk yarısında Karamürsel’de oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti.

Bu haber toplam 17 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akmeşe ve MAP Kavaklı deplasmanda25 Mart 2017 Cumartesi 17:00
  • 2.Küme’de pazar mesaisi25 Mart 2017 Cumartesi 16:58
  • U-19’larda Güneşspor galip25 Mart 2017 Cumartesi 16:53
  • 2.Küme U-19’larda Yenidoğan ve Yuvam İzmitspor kazandı25 Mart 2017 Cumartesi 16:51
  • Derince-Nusretiye, yenişemedi: 1-125 Mart 2017 Cumartesi 16:04
  • Kısa Kulvar Sürat Pateni Körfez Federasyon Kupası-2 başladı25 Mart 2017 Cumartesi 14:35
  • Türkiye 2-0 Finlandiya24 Mart 2017 Cuma 21:57
  • Karamürsel İ.Y’nun gücü yetmedi24 Mart 2017 Cuma 17:30
  • Perilere Nevşehirli konuk24 Mart 2017 Cuma 17:24
  • Burası Sakarya24 Mart 2017 Cuma 17:22
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti