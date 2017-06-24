Başiskele’de 100 bin gönül, tek yürek aynı sofrada buluştu

88 bin 910 nüfuslu ilçede 100 bine yakın vatandaş iftarını açtı.

Bu yılda düzenlenen iftar programları Başiskele’de faaliyet gösteren büyük işletmelerin desteği ile gerçekleşti. Bu firmaların yanı sıra hayırsever işyeri sahipleri de bir araya gelerek Başiskele halkı ve diğer ilçelerden misafirler için iftar yemeği verdi.

Başiskele Belediyesi'nin Ramazan ayında Başiskele Sahili'nde düzenlediği 8. geleneksel iftar yemeği ve Ramazan programları vatandaşların büyük ilgi göstermesiyle bu yılda gönül sofralarına dönüştü. Hafta içi 20 gün boyunca yeni dostlukların kurulduğu akşamlarda, birbirinden değerli hafızların okuduğu Kur'an-ı Kerim, ilahi ve sohbetler, sanatçıların tasavvuf müziği dinletileriyle tam anlamıyla manevi zenginlik yaşandı. Et yemeği, pilav, tatlı, hurma, ayran ve sudan oluşan bir menü sunulan iftar sofralarında herkes Ramazan ayının manevi havasında kaynaşma imkanı buldu. Ramazan akşamlarında aileler kadar çocukları da düşünen Başiskele Belediyesi iftar sonrası çocukları kurulan oyun parkurunda ağırladı.

Başiskele Sahili'nin eşsiz güzelliğinde iftar yemeklerini düzenleyen iş yeri yöneticilerini de unutmayan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz onlara içtenlikle teşekkür ederek hayırlarının kabul olması dileğinde bulundu.