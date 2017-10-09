Başiskele’de 27 cadde ve sokak asfaltlandı 

Yolların yapım, onarım ve asfalt serimi ile ilgili çalışmalarını aralıksız sürdüren cadde ve sokakların çehresini değiştiren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hedeflediği 10 bin ton sıcak asfalt serimi için çalışmalarını sürdürüyor.

27 cadde ve sokağa 9 bin ton sıcak asfaltın serildiği Başiskele’de son olarak Barbaros Mahallesi Kurultay Sokak, Diriliş Sokak, Yaylacık Mahallesi Enginar Sokak, İmsak Sokak, Erol Sokak ve Belgin Sokak’ta çalışmalar tamamlandı.