Başiskele’de, 3 yıl sonra gelen mutluluk

Bu sezon 1.Küme’ye çok iddialı başlayan, şampiyonluğu da son maça kadar kovalayan Başiskele Belediyespor, grubunu ikinci sırada tamamlayıp, Süper Lig şansını Play-Off’a bırakmıştı.

Kırmızı-Beyazlı ekip, Play-Off’ta bu hedefine ulaştı, 3 yıl aradan sonda ismini Süper Lig’e yazdırdı.

SÜPER LİG’DE İKİ YIL KALMIŞTI

Başiskele Belediyespor, daha önce iki yıl kaldığı Süper Lig’de 2012-2013 sezonunda küme düşmüştü. Kırmızı-Beyazlı ekip, 2010 yılında 1.Küme’de şampiyon olup, Play-Off’a çıkmıştı. Play-Off’ta iki yıl kalan Başiskele Belediyespor, küme düştükten sonra, 1.Küme’de üç yıl mücadele etti. Üç yıl 1.küme’de şampiyonluk yarışı yapan Kırmızı-Beyazlı bu amacına bu sezon ulaştı, son maçında sahasında Kireçocaklarıspor’u 7-0 yenip, taraftarı ile birlikte bu mutluluğu yaşadı.

BAŞKAN ÇALIK’TAN TEŞEKKÜR

Başiskele Belediyespor Başkanı Recep Çalık, iki yıldır yapılanmaya gidip, yarınki takımı oluşturduklarını söyledi. Çalık, “Şuan kadromuzda bulunan oyuncuların biri dışında, hepsi ilçemizin oyuncuları, çoğu da kendi altyapımızdan gelen futbolcular. Sahaya çıkan her oyuncumuz. Takımı için, forması için mücadele ediyor. Play-Off’ta da kadromuza yine eski oyucularımız olan Muhammet, İnanç gibi isimleri katıp, başarıyı yakaladık. Bu başarıda emeği olan başkan teknik ekibimiz olmak üzere, futbolcularımızı ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.