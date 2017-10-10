Başiskele’de ağaçlar formda tutuluyor
Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından orta refüjlerde bulunan gold rider, leylandi, mavi servi, limoni ve servi türü ağaçlar sürekli...
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Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ağaçları korumak ve ilçenin doğal estetiğini yaşatmak için mevsimine göre hem budama hem de dikim işlerini gerçekleştiriyor. Özellikle kavşaklarda ve orta refüjlerde bulunan ağaçların formda kalmalarını sağlayan ekipler küçük budamalarla ağaçlara görsel bir görünüm kazandırıyor.
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Etiketler : Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ağaç
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