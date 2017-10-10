Kocaeli17 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Başiskele’de ağaçlar formda tutuluyor
Başiskele’de ağaçlar formda tutuluyor

Başiskele’de ağaçlar formda tutuluyor

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından orta refüjlerde bulunan gold rider, leylandi, mavi servi, limoni ve servi türü ağaçlar sürekli...

A+A-

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ağaçları korumak ve ilçenin doğal estetiğini yaşatmak için mevsimine göre hem budama hem de dikim işlerini gerçekleştiriyor. Özellikle kavşaklarda ve orta refüjlerde bulunan ağaçların formda kalmalarını sağlayan ekipler küçük budamalarla ağaçlara görsel bir görünüm kazandırıyor.

Bu haber toplam 52 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.