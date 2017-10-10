Başiskele’de ağaçlar formda tutuluyor

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ağaçları korumak ve ilçenin doğal estetiğini yaşatmak için mevsimine göre hem budama hem de dikim işlerini gerçekleştiriyor. Özellikle kavşaklarda ve orta refüjlerde bulunan ağaçların formda kalmalarını sağlayan ekipler küçük budamalarla ağaçlara görsel bir görünüm kazandırıyor.