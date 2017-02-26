Başiskele'de ahır küle döndü

Başiskele Arslanbey Mahallesi Ali Ağa Caddesi üzerinde bulunan Havva Karabulut'a ait evin yanındaki ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu ahırın içerisinde bulunan 4 inek kurtarıldı.Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kerim YAVUZ