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Başiskele’de bir semt konağı daha açılıyor

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Başiskele’de bir semt konağı daha açılıyor
Başiskele Belediyesi’nin ilçede yaptırdığı semt konaklarına bir yenisi ekleniyor.

Kılıçaslan ve Şehitekrem Mahalleleri’nin muhtarlık odalarını da bünyesinde barındıracak Şehit Engin Özkaradeniz Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi açılış için gün sayıyor. Semt halkının hizmetine açılmasına sayılı günler kala ekipler konağın son düzenlemelerini yapıyor.

Yapımı tamamlanan 3 katlı semt konağının giriş katında Kılıçaslan ve Şehitekrem Mahallesi muhtarlık odası, bay ve bayan mescitleri bulunuyor. 1. katta 2 adet doktor odası, laboratuvar, hemşire odası, çocuk bakım odası, PTT şubesi, kafeterya yer alıyor. Semt konağının 2. katında ise şark odası, yönetim odası, 2 adet seminer salonu, dinlenme odası, kütüphane, bilgisayar odası bulunuyor. Tamamen bayanlara yönelik tasarlanan 3.kat spor merkezi olarak kullanılacak. Kılıçarslan ve Şehit Ekrem Mahallesi halkına hizmet verecek kompleks düzenlenen eğitim faaliyetleri, sosyal ve kültürel etkinlikle semt halkının buluşma ve kaynaşma noktası olacak. Semt konağının 22 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te açılması planlanıyor.

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