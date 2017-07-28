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Başiskele’de büyük tören

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Başiskele’de büyük tören
Başiskele Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi’nde yapılan 15 Temmuz Milli İrade Parkı, bugün saat 15.00’de düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

249 şehidin ismini taşıyan hilal şeklinde dizilim, servi ağaçlarının yıldız şeklinde yerleştirildiği parkta, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün modeli, hain kalkışmaya direnenlerin figürleri de parkta yer alıyor.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ı ziyareti sonrası bugün açılışı yapılacak parkı gezdi, detaylarla ilgili bilgi aldı.

AYAZ VE EKİBİNE TEŞEKKÜR ETTİ

AK Parti Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu, yaptığı açıklamada, “Bu güzel ülkemiz için ne kadar kötülük varsa yapmaya çalıştılar ama başaramadılar, başaramayacaklar. Yakın tarihimizde yaklaşık bir yıl önce yaşadıklarımız an be an hatırımızda, hainlerin ne denli gözü dönmüş bir biçimde ülkemizi bölmeye çalıştıkları aşikâr, ama başaramadılar, bu vakur millet oldukça başaramayacaklar. Bu önemli bir park ve gelecek nesillerimize bir ibret vesikasıdır. Bu önemli ve güzide projeyi hayata geçirdiği için başkanımız Hüseyin Ayaz ve ekibine teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel alanı gezmeye, yaşamaya ve öğrenmeye davet ediyorum.” dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, bugün saat 15.00’te yapılacak park açılışına herkesi davet etti.

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