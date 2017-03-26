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Başiskele'de can pazarı: 19 yaralı

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Başiskele'de can pazarı: 19 yaralı
Başiskele'de, servis midibüsünün halk otobüsüyle çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gölcük istikametinden İzmit'e seyreden Süleyman Kumaş idaresindeki 41 P 0535 plakalı özel servis midibüsü, önünde seyreden Erol Yıldız yönetimindeki özel halk otobüsüne çarptı.
Kazada, Başiskele Yuvacık’taki kamp açılışına gitmek üzere yola çıkan öğrenci ve velilerin bulunduğu servis midibüsünde bulunan 19 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan, çoğu ortaokul öğrencilerinden oluşan ve aralarında velilerin de bulunduğu 19 kişi ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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