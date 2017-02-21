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Başiskele’de duvar çalışmaları sürüyor

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Başiskele’de duvar çalışmaları sürüyor
Başiskele Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda binaların güvenliği ve toprak kaymalarını engellemek için yol kenarlarına taş duvar ve perde duvarlar yapıyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü heyelan oluşmasına karşılık Döngel Mahallesi Kocatepe Caddesi'nde 5 metre uzunluğunda istinat duvarı yapım çalışmasına başladı. Vatandaşların yoğun bir şekilde talep ettiği bu duvarın tamamlanmasından sonra büyük bir tehlikenin önüne geçilmiş olacak. Başiskele Belediyesi bu bağlamda vatandaşların isteklerini değerlendiriyor ve her noktaya en sağlıklı, en güvenilir hizmeti ulaştırıyor.

Öte yandan Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hacı Mecit Bulvarı üzerinde yapımına başladıkları dekoratif duvar çalışmasına devam ediyor. Başiskele Belediyesi ekipleri yol açımları başta olmak üzere ilçenin görsel güzelliğine katkı sağlayan birçok çalışma gerçekleştiriyor. Özellikle yeni imar yollarının açıldığı, yol genişletmelerinin yapıldığı cadde ve sokaklarda binaların güvenliği ve toprak kaymalarını engellemek için yol kenarlarına taş duvar ve perde duvarlar yapılıyor. Işıklandırma ve çevre düzeni ile göz kamaştıran dekoratif perde duvarlar kent estetiğini ön plana çıkartıyor.

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