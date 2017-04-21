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Başiskele'de feci kaza! Yaralılar var

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Başiskele'de feci kaza! Yaralılar var
Başiskele Yuvacık Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Sabri Erkan(26) idaresindeki 41 PA 939 plakalı araç ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde seyir halinde ilerkerken, karşı yönden gelen Mustafa Sarı idaresindeki 41 RS 981 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç yolun kenarına savruldu.

7 YARALI
41 RS 981 plakalı araç sürücüsü Mustafa Sarı(21), yanında bulunan  Nur Sarı(19), Neslihan Sarı ve 41 PA 939 plakalı araç sürücüsü Sabri Erkan(26), yanında bulunan Emin Gündağ, İlknur Erkan, Ömer Erkan ile her iki araçta toplam 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle 112 Acil, Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralıları sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi ve Umuttepe Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik kontrollü olarak verilirken, kazada kullanılamaz hale gelen her iki araç çekiciyle otoparka götürüldü. Polis ekipleri yaşanan olayın ardından soruşturma başlattı.

 Çiğdem Armağan

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