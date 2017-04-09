Başiskele’de görkemli tanıtım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Başiskele’de inşa ettiği yeni belediye binası ve kent meydanı vatandaşlarla buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Belediyesi için yeni bir hizmet binası ve kent meydanı inşa etti. Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın Serdar Mahallesi’ndeki 10 dönümlük alanda yürüttüğü proje ile üç bölümden oluşan modern bir mimari ortaya çıktı. Belediye binası tanıtım programıyla vatandaşlarla buluşturuldu. Toplam 6 bin 810 metrekare kapalı alanı bulunan yeni belediye binasında 52 araçlık bir de otopark yer alıyor.

KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZE DEVAM EDİYORUZ

Büyükşehir Belediyesi tarafından projenin tanıtım programı yapıldı. Programa Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, Genel Sekreter Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Ali Yeşildal, Mustafa Altay, Doğan Erol ve Gökmen Mengüç, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Dr. Şahin Talus, Başkan Danışmanı Ömer Polat ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Vali Güzeloğlu, “Bizler dualı millet kutlu devlet olarak, geleceğe doğru kutlu yürüyüşümüzü kararlı bir şekilde devam ettiriyoruz. İnşallah hedeflediğimiz 2023, 2053 ve 2071 gibi kutlu tarihimizin önemli dönüm noktalarında bu büyük milletin hedeflerine kararlı yürüyüşümüzü sizlerin desteği ve güveniyle devam ettiriyoruz” dedi.

HAİNLER 15 TEMMUZ’DAKİ GİBİ BERTARAF EDİLECEK

Vali Güzeloğlu, “Türkiye bir büyük dinamik ve zenginlik olarak sadece kendisine ve milletine dönük bir mesuliyetle değil, insanlığın ortak değerlerini sahiplenmesi bugün merhamet ve adalet gibi hem insanı insan yapan hem de yaşamı anlamlı kılan bütün değerleri dünyada temsil eden asaletli duruşuyla bu büyük yolculuğuna kararlılıkla devam ediyor. Bilinmelidir ki içte ve dışta bu büyük yürüyüşün önünde olan tüm hainler, işbirlikçileri ve destekçileri rabbimizin muradıyla ve cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve liderliğiyle tıpkı 15 Temmuz’daki gibi bertaraf edilecek, bu büyük millet yoluna devam edecektir” şeklinde konuştu.

YEREL HİZMETLER ÇOK DAHA GÜZEL

Başkan Karaosmanoğlu da konuşmasında şunları ifade etti; “Önceden Başiskele ilçemizde 5 belde belediyemiz vardı. Kullar, Yuvacık, Döngel, Bahçecik ve Yeniköy. 5 beldeyi birleştirerek 2008 yılında hükümetimizin de Bakanlar Kurulumuzun da onayıyla Başiskele ilçesi haline geldi. 2009 seçimlerinden sonra ilçe belediye başkanlığı seçimi yapıldı. Bu tarihten itibaren ilçe olarak hizmet etmeye devam etti. Belediyelerin varlık sebebi nedir, neden kurulmuştur. Eski belediye kanununda der ki; Halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayan kurumdur. Ama belde belediyelerin şehirleşme ihtiyaçları karşılayacak imkanları olmadığını gördük. Belediyelerin büyük çoğunluğu çalıştırdığı işçinin, memurun maaşını veremez duruma gelmişti. Yetkileri daha sınırlıydı. Büyük yatırımları nasıl yapsın bunlar. Arıtma tesisleri, çöp depolama alanları, kentin planlanması, ulaşım. 45 belediye her belediye bir krallık. 5 belde birleşince hiçbirinin problemi kalmadı. Daha etkin, daha güçlü ilçe belediyeleri oluşturduk. Yerel hizmetlerde her şey çok daha güzel hale geldi. Başiskele’de yeni bir meydan ve belediye binası oluşturduk.”

AYAZ: AŞK İLE ÇALIŞTIK

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz da konuşmasında, “Bugün geldiğimiz noktada Kocaeli’de yedi yıldızlı bir ilçe olduğunu iddia eden, halkına hizmet etmek için her hangi bir mekan sınırı gözetmeksizin, sürekli sizin içinizde, sizlerle beraber aşk ile şevk ile çalıştık. Her zaman sizin karşınıza başı dik, alnı açık çıktık. Bu kent meydanı ve belediye binası tamamen Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır’’ dedi.

267 KİŞİLİK SALONU MEVCUT

Kent meydanı ve belediye hizmet binası projesi; bodrum, zemin ve iki kat şeklinde inşa edildi. Bodrum katta sığınak, arşiv ve teknik birimler bulunurken, zemin kata seminer salonu, birinci katta da ofisler yer alacak. İkinci kata idari personel odaları bulunuyor. Projedeki bina alanının dışında kalan bölüm kent meydanı olarak düzenlendi. Projede 267 kişilik bir de salon yer alacak. Ana bina iskeleti betonarme olup dış cepheye traverten kaplama, ahşap kaplama, alüminyum giydirme cephe ve alüminyum cephe motifi uygulandı.