Başiskele’de hedef; Ulusal kalite Ödülü

Başiskele Belediyesi, EFQM mükemmellik modelinde almış olduğu 3 yıldızı 5’e tamamlayarak Ulusal Kalite Ödülü’nü de elde etmenin peşinde.

Bu kapsamda Başiskele Belediyesi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü eğitim programları düzenleyerek, tüm birim yöneticisi personellerin bu eğitimden faydalanmaları sağlanıyor. İki gün boyunca Süreç Yönetimi konusunda personele, Kalder Eğitimcisi Kadir Akbaş tarafından eğitim verildi.

Kalder Eğitimcisi Kadir Akbaş; bilgilendirme eğitiminde ISO 9001 EFQM Süreç Yönetimi, Süreçlerin Belirlenmesi, Süreçlerin Tanımlanması, Süreç Performans Göstergeleri, Ölçümü, İzlenmesi, Süreç İyileştirme Yöntemlerini anlattı.