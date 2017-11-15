Başiskele’de metruk bir bina yıkıldı
Başiskele Belediyesince emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkıldığı belirtildi.
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Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların ihbarlarının da değerlendirilerek göçme tehlikesi bulunan binaların tespit edildiği kaydedildi.
Bu doğrultuda belediyenin yapı kontrol müdürlüğünce tehlike arz eden binaların yıkımının gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, yürütülen çalışmalar kapsamında belediye ekipleri kontrolünde Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki 5 katlı orta hasarlı binanın yıkımının gerçekleştirildiği bildirildi.
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