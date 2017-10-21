Başiskele’de okçuluk semineri
Geçtiğimiz günlerde Başiskele Spor Salonu’nda Kocaeli Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencilerine yönelik uygulamalı okçuluk semineri düzenlendi.
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Okçuluk İl Temsilciliği ve Gençlik hizmetleri antrenörü Rıdvan Uzuntaş ile Masterler Türkiye şampiyonu olan okulun coğrafya öğretmeni Nesrin Takçı Yassı tarafından verilen semineri Başiskele Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ferhat Solakoğlu, Kocaeli Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Limon, Müdür Yardımcıları Selahattin Arslan, İlhami Yıldız ve öğretmenler katıldı.
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