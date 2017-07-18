  • BIST 105.718
  • Altın 140,680
  • Dolar 3,5250
  • Euro 4,0751
  • Kocaeli 21 °C

Başiskele'de ot yangını korkuttu

»
Başiskele'de ot yangını korkuttu
Başiskele'de kuru otların tutuşması sonucu meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.

Olay Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi Gazi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre boş arazide bulunan otlar, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına hemen müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış nedenini bulmak için polis ekipleri soruşturma başlattı.

20170718aw126380_01[1].jpg20170718aw126380_03[1].jpg

Bu haber toplam 70 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gebze'de, TOMA'lı, biber gazlı yıkım18 Temmuz 2017 Salı 15:10
  •  'Adalet Yürüyüşü’ne saldırı hazırlığındaki 15 DEAŞ'lı adliyede18 Temmuz 2017 Salı 14:59
  • Ankara'dan Derince'ye geldi yine kurtulamadı! Boşandığı eşine pusu kurup...18 Temmuz 2017 Salı 11:20
  • Kartepe'de jandarmadan 5 ayrı operasyon! İşte bilanço18 Temmuz 2017 Salı 11:19
  • Gölcük'te otomobil hafif ticari araca çarptı! Yaralılar var17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:56
  • Diyarbakır Vali yardımcısı FETÖ'den tutuklandı!17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:32
  • İzmit'teki bot faciasında aramalar devam ediyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:11
  • Hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:09
  • Gölcük'te cinayet17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:54
  • Polisi şehit eden suç makinesi Kocaelili çıktı17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:43
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti