Başiskele’de trafik eğitim parkının yapım çalışmaları devam ediyor

Başiskele ilçesinde çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenebileceği Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapım çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli’nin en büyük ve en donanımlı Trafik Parkı olma özelliğini taşıyan 7 dönümlük alan şekillenmeye başladı. Barbaros mahallesinde 7 dönümlük parkın içerisinde kurulacak trafik eğitim pistinde, Başiskele’nin şanslı çocuklarına usta öğreticiler tarafından trafik kuralları öğretilecek. Böylelikle çocuklar öğrendikleri trafik bilgileriyle büyüklerine örnek olacak. Başiskele Belediyesi’nin yaptığı çalışma tamamlandığında çocuklar eğlenerek bilgiye ulaşacak, hayata bilinçli olarak hazırlanacak.

28 araçlık mini araç otopark, eğitim binası, trafik eğitim amfisi, çelik yapı üst geçit, benzin istasyonu, yeni başlayanlar için kısa süreli mini alıştırma alanı, bisiklet yolu, bisiklet park yeri, köprülü yonca ve 2 adet durağın bulunacağı Trafik Parkı’nda ayrıca bin 500 metrekare çocuk oyun alanında kepçe temalı oyun grubu, yer trambolini, salıncaklar, tahterevalli, zıp zıp, kameriye, kubbe çatılı fitness grubu, bank, bitkisel alan ve piknik masaları bulunacak.