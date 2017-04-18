Başiskele'de yağış kaza getirdi: 2 yaralı

Başiskele ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Başiskele Osman Şenol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ürdün uyruklu Roji Zatreh idaresindeki 34 KB 4423 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybederek aynı istikamette gitmekte olan Ruhan Çelik idaresindeki 41 GM 677 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta yol kenarına sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yaralıları ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Gölcük Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile incileme çalışma başlattı.