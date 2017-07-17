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Başiskele’de yeni spor merkezi hizmete açıldı

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Başiskele’de yeni spor merkezi hizmete açıldı
Başiskele Belediyesi tarafından spor yaparak sağlıklı bir hayat sürdürmek isteyen kadın ve erkekler için hizmete açılan ücretsiz spor merkezlerinin en yenisi Fatih Mahallesi’nde hizmete girdi. 

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ilçe genelinde hizmete açtığı ücretsiz spor merkezleri ile sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor. Spor yaparak sağlıklı bir hayat sürdürmek isteyen herkese açık olan kapalı spor merkezleri planlamalar doğrultusunda yaygınlaşıyor. Kahvehanelerin yerini gençlik ve spor merkezleri alıyor. Açılışa Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Başiskele İlçe teşkilatı üyeleri, Başiskele Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Nene Hatun Bayan Spor Merkezi açılışında konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, 600 metrekare alan içerisinde tamamen bayanlara yönelik hizmet verecek spor merkezinin kapsamlı bir şekilde yapıldığını belirterek içerisinde çocuklar için özel oyun odası ve kuaför salonunun bulunduğunu ifade etti. Erkeklere ve kadınlara yönelik yapılan spor ve gençlik merkezleri sayesinde gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtularak vakitlerini sağlıklı yaşam için spor yaparak geçirdiklerini, bayanların ise hayata tutunarak toplumla içi içe sosyal faaliyetlerde bulunduklarını ifade etti. Başkan Ayaz ayrıca spor merkezinden faydalanan bayanlar için belirli aralıklarda kültür gezilerinin de düzenleneceğini söyledi.

Günümüzün en önemli probleminin sağlık problemi olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, “Eskiden yüz kişiden en fazla üç kişi doktora gidip ilaç kullanıyordu. Şimdi ise bu sayı neredeyse 50 kişiye çıktı. En büyük zenginlik sağlıktır. Sağlıklı yaşamak istiyoruz. Bunun yolu da başta sağlıklı beslenmek, doğal beslenmektir. Bizi sağlıklı tutacak kadar hareket etmezsek doktor doktor dolaşırız. Özellikle ev kadınlarımız buna biraz daha dikkat etmeli. Onun için bu tür salonları önemsiyoruz. Sağlıklı beslenip spor yapacağız. Kadınımız ailemizin ışığıdır temel direğidir, o çöktü mü temel çöker, evin ışığı söner. Onun için kadınlarımıza değer vereceğiz. Onlar Başöğretmenimizdir. Anneler sağlıklı oldu mu çocukları da sağlıklı ve bilinçli olur. Bu gibi spor merkezlerimize önem veriyoruz. Bizler devlet olarak belediyeler olarak yollarımızı ve parklarımızı yapıyoruz. İnsanımızı da ihmal etmiyoruz. Bu eserimizi ilçemize kazandıran Belediye Başkanımız Hüseyin Ayaz ve ekibini kutluyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu. 

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