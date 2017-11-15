Başiskele'de yeraltı çöp konteyner sistemi

Belediyeden yapılan açıklamada, evsel atıkların yerin altında muhafaza edilmesi projesi kapsamında belediye ekiplerince yeraltı çöp konteyner imalatı yapıldığı belirtildi.

İmalatı yapılan yeraltı çöp konteynerlerinin, ilçenin farklı bölgelerine yerleştirilmeye başlandığını ve bu sayede çevredeki görüntü kirliliği ile kötü kokunun önüne geçildiği ifade ediler açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Seri üretimi devam eden çöp konteynerleri 2 bin 400 litre hazneli ve 3 bacalı olarak yapılıyor. Hidrolik düzenekli 6 yeraltı çöp konteynerini yeni yerlerine monte eden ekipler yıl sonunu kadar 10 noktada daha çöpleri yeraltına indirecek. Yeni yeraltı çöp konteynerleri Mehmetağa Mahallesi, Paşadağ Mahallesi, Fatih Mahallesi, Aydınkent Mahallesi ve Serdar Mahallesi'ne monte edildi."