Başiskele’de yol açma çalışmaları sürüyor
Başiskele Belediyesi ekipleri, imar planına uygun yol açma çalışmalarını sürüyor.
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Başiskele'de imar planlarına göre açılan sokaklarda yapılaşmalar her geçen gün yükselirken nüfusta giderek artıyor. Başiskele Belediyesi gelişim ve nüfus artışını göz önünde bulundurularak planlamalar doğrultusunda yeni yol açma ve mevcut yollarda genişletme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalardan bazıları Körfez Mahallesi Hacı Maksut Caddesi, Yeşilyurt Mahallesi Akyüz Sokak ve Tepecik Mahallesi Zorlu Sokak'ta gerçekleşiyor.
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Etiketler : Başiskele Belediyesi ekipleri, imar
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