Başiskele’de yol açma çalışmaları sürüyor

Başiskele'de imar planlarına göre açılan sokaklarda yapılaşmalar her geçen gün yükselirken nüfusta giderek artıyor. Başiskele Belediyesi gelişim ve nüfus artışını göz önünde bulundurularak planlamalar doğrultusunda yeni yol açma ve mevcut yollarda genişletme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalardan bazıları Körfez Mahallesi Hacı Maksut Caddesi, Yeşilyurt Mahallesi Akyüz Sokak ve Tepecik Mahallesi Zorlu Sokak'ta gerçekleşiyor.