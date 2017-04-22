Başiskele’deki 4 milyonluk dev yatırımı bakan açtı

Başiskele Belediyesi’nin 4 milyon TL yatırımla yaptığı 4 projenin açılışını Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yaptı.

Çiğdem ARMAĞAN

Başiskele Belediyesi tarafından yaptırılan ve yapımı 4 milyon TL’ye mal olan Şehit Engin Özkaradeniz Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi, Şehit Ekrem Mahallesi Kazım Candener Parkı, Körfez Mahallesi Bayraker Sokak Parkı ve Bahçecik Hürriyet Caddesi ve Meydan Düzenlemesi projelerinin açılışı bugün Şehit Ekrem Mahallesi’nde Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla hizmete kazandırıldı. Açılışa Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın yanı sıra Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Başiskele Kaymakamı Atila Kantay izinli olduğu için yerine vekaleten Kartepe İlçe Kaymakamı Ayhan Durmuş, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İlçe Başkanı Şahin Talus ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞİSKELE ŞEKİLLENİYOR

Törende konuşma yapan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Bölgeye yapmış olduğumuz yatırımlar bunlarla sınırlı kalmayacak. Yapmış olduğumuz istimlak ile eskiyi yıkarak otopark olarak kullanmak için beton döktük. Bizim yapmış olduklarımız bundan sonra yapacaklarımızın göstergesidir. Gece gündüz çalışacağız. Bundan önce ki 5 beldeye yaptığımız yatırım, bugün yaptığımız yatırımın maliyetine denk değil. Yarınları düşünerek hizmet ediyoruz. Başiskele’miz 7 yıldızından 2’si sağlık ve eğitim olduğu için sağlık ve eğitime önem veriyoruz” dedi.

Başkan Karaosmanoğlu ise şunları söyledi: "Başiskele daha hızlı yapılaşmanın olduğu ilçemiz. Nüfus oranı ile inşaatın en hızlı olduğu bölge. Hızlı bir şekilde Başiskele’miz şekilleniyor. Bu güzel hizmetlerin halkımıza hayırlı olmasını diliyorum”

"BAŞİSKELE HEP YANIMIZDA OLDU"

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Ülkenin her yerinde gerçekleşen gelişimi Kocaeli’de de hissediyoruz. Sayın Bakanımızın bütün ilçelere çok güzel destekleri var. Tesislerin Başiskele’ye ve Kocaeli’ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık şunları söyledi: “Şehitlerimize layık olmak en büyük görevimizdir. Gece gündüz çalışmamızı sürdürüyoruz. Türkiye her alanda 14 yıldır kabuğunu kırdı. Dünya ile yarışan bir ülke konumuna geldi. Daha düne kadar İMF’nin 3 kuruluna mubhtaç olan Türkşye bugün kendi projelerini üretiyor. 3 Kasım 2012’den bu yana girdiğimiz her seçimde Bahçecik, Başiskele ve Kocaeli hep yanımızda oldu. Çalışma azmimizi arttırdı. Artırmaya devam ediyor. Sizin desteğinizle 16 Nisan’da halk oylamasından başarılı çıktık. Bazıları milletin iradesini mahkemeye taşımaya çalıştı. Sizler değişikliğin ülke için hayırlı olacağı karar verdiğiniz.



"HÜSEYİN BAŞKANIN FARKI VAR"

Ben bu şehrin çocuğuyum. 20 sene öncesini biliyorum. Ama bugün bu şehirde yaşamaktan gurur duyuyorum. Kocaeli’ye adımımı atınca içim ferahlıyor. Başiskele’ye gelince mutlu oluyorum. İbrahim Karaosmanoğlu, bu şehre damga vurmuştur. İnşallah Bahçecik’i ilgilendiren çok güzel çalışmalara imza atacak. Başiskele Belediye Başkanımız da bizim sevdiğimiz bir kardeşimiz. Çok güzel hizmetler yapıyor. Belediye başkanının görevi hizmet yapmak ama Hüseyin Başkan’ın farkı hizmete samimiyet katıyor.”

"Türkiye'yi tarihteki şanlı yerine tekrar çıkaracağız"

Açılışı yapılan Şehit Engin Özkaradeniz Semt Konağı'nda düzenlenen törende konuşan Bakan Işık, Türkiye'nin son 14 yılda çok büyük mesafe kat ettiğini belirterek, "Allah'a hamdolsun her alanda Türkiye kabuğunu kırdı, dünya ile yarışan bir ülke olmaya başladı. Bugün gururla TCG Bayraktar amfibik çıkartma gemimizi, yani içinde en ağır tankların harekata katıldığı denizden karaya tahliyesinin yapılacağı gemimizi törenle Deniz Kuvvetlerimize teslim ettik. Allah'a hamdolsun daha düne kadar IMF'nin 3 kuruşuna muhtaç olan Türkiye bugün kendi projelerini ardı ardına hayata geçiriyor. Sizler bu noktada Türkiye'nin önünü açtınız. Türkiye'nin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bu da bizim çalışma azmimizi arttırdı. Bundan sonra da artırmaya devam edecek" dedi.

Referanduma değinen Bakın Işık, "16 Nisan'da bir referandum yaptık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sizlerin oyuna sunduk. Sizlerin verdiği destekle hamdolsun bu değişiklik de kabul edildi. Bazıları milletin iradesini mahkemeye götürmek alışkanlığıyla yine aynı yollara sapıyor olabilir ama milletin iradesi tecelli etti. Sizler bu değişikliği ülkenin hayrına olacağına karar verdiniz. Şimdi inanıyorum ki önümüzdeki süreçte gerekli çalışmaları yapacağız ve 2019 itibariyle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeceğiz. İstikbalimizi teminat altına alarak Türkiye'yi Allah'ın izniyle tarihteki şanlı yerine tekrar çıkaracağız, hiç tereddüdünüz olmasın" diye konuştu.

Açılışı yapılan projeler şöyle:

Bayraker Sokak Parkı

Maliyeti 860 bin TL. Toplam alanı 5554 metre kare, kubbe çatılı fitnes, kompozit ahşap görünümlü, led ışıklı oyun grubu, 12 adet bank, 20 adet kameriye, 20 adet araçlık otopark, 450 metre karelik halı saha, 225 metre kare basketbol sahası.

Şehit Engin Özkaradeniz Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi

Maliyeti 2 milyon. Toplam inşaat alanı 1500 metre kare. Zemin kat; 2 adet 35 metre kare belediye irtibat bürosu ve muhtarlık odası. Bay ve bayan mescit ve abdest alanı. 1.kat; aile sağlık merkezi 200 metre kare. 2 adet doktor odası. 1 adet laboratuvar. 1 adet hemşire odası. 1 adet bebek emzirme odası. 1 adet depo 18 metre kare ve kafeterya. 2 kat; müftülüğe ait yönetim odası 20 metre kare. 2 adet 35 metre kare şark odası. 2 adet 35 metre karelik seminer odası, projektör hizmeti ve akıllı tahta ile insana her türlü eğitim verilebilecek. 25 metre kare dinleme odası. 35 metre kare bilgisayar odası ve kütüphane. 3 kat; gençlere ait 27 metre kare sohbet odası. 27 metre kare toplantı odası. 35 metre kare aktivite odası.

Kazım Candaner Parkı

Maliyeti 140 bin TL. Toplam alan 1200 metre kare. 200 metre kare halı saha. Kuleli Oyun Grubu. 6 grup fitness. 1 adet kameriye.

Bahçecik Merkez Hürriyet Caddesi ve Meydan Düzenlemesi

Maliyeti 1 milyon TL. 820 ton sıcak asfalt (400 metre uzunluk, 8 metre genişlik). 3200 metre beton yol. 1824 metre kare desenli baskı kaldırım.