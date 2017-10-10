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Başiskele’deki dev Türk Bayrağı yenilendi 

Başiskele’deki dev Türk Bayrağı yenilendi 

Başiskele Yaylacık Mahallesi’nde dalgalanan dev Türk Bayrağı Başiskele Belediyesi tarafından yenilendi. 

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Yaylacık Mahallesi Merkez Cami alanında bulunan dev Türk Bayrağının hava şartları nedeniyle yıpranması nedeniyle Başiskele Belediyesi tarafından yenisiyle değiştirildi.

Yaylacık Mahallesi’nde yıllardır dalgalanan dev Türk Bayrağımızın bakımı sürekli olarak Başiskele Belediyesi tarafından yapılıyor.

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