Başiskele’nin fizik gücü maçı kazandırdı

Süper Lig’e çıkacak iki takımın belirleneceği 1.Küme Play-Off’un iki güçlü adayı Başiskele Belediyespor ile Uzuntarlarspor karşılaştı. Başiskele’nin yeni yapılan Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’ndaki maç öncesinde Başiskele’nin 10, Uzuntarlaspor’un 7 puanı vardı. Uzuntarlaspor, ilk iki şansını devam ettirebilmesi için bu maçı mutlak kazanması gerekiyordu. Maçın ilk yarısında konuk ekip çok etkili oynadı, devreyi 1-0 da önde bitirdi. Ancak ikinci yarıda Başiskele, rakibinden çok daha fazla koştu, daha çok istedi, bu yarıda bulduğu gollerle de karşılaşmayı 3-1 kazandı, Süper Lig yolunda çok önemli bir adım attı.

İki takımın kadro yapısına baktığımız zaman Uzuntarlaspor da, Süper Lig deneyimli birçok oyuncu vardı. Normal sezonda şampiyonluğu son haftalara kadar kovalayan Uzuntarlaspor, ligi ikinci bitirip, Süper Lig umutlarını Play-Off’a bırakınca, kadrosunda da önemli değişime gitti. İlimtepe FK’dan Serhat, Ömer ve Beratcan, Kırkpınar’dan Erdi, Sedaş TEK Spor’dan Erhan’ı aldı. Lig kadrosunda yer alan stoperleri Ferhat ve Emrah serin çok tecrübeli isimler. Orta sahada oynayan Tolga, amatör kümeni en iyi ön liberolarından biri.

Başiskele Belediyespor, son iki yıldır Süper Lig hedefi ile yola çıkıyor, geçen yıl Ç.Plajyolu ile baraj maçı oynamış, Play-Off şansını kaçırmıştı. Bu sezon ise lig şampiyonluk şansın son haftaya kadar taşıdı. Play-Off’a ise çok iyi başlangıç yaptı, bu sezon Süper Lig’i çok istiyordu. Play-Off öncesinde Yenişehir’den İnanç, Körfezspor’dan Mirsat, İhsaniyespor’dan Muhammet ve Muğla’dan Serkan’ı aldı. Mirsat hariç, diğer oyuncular daha önceki yıllarda Kırmızı-Beyazlı ekibin formasını giymişlerdi. Bu açıdan baktığımız zaman Başiskele de, yeni transferler uyum sorunu yaşamadılar.

Maça, konuk ekip Uzuntarlaspor çok iyi başladı. Erhan solda, Recep sağda, en önde Beratcan, ilk dakikalarda Başiskele defansını zor durumda bıraktılar. Forvetin arkasında oynayan Erdi de, on numarala özelliği olan bir oyuncu. Hem forvete iyi paslar attı, hem de ceza sahası içinde, yan toplarda, doğru yerde durdu, pozisyonların içinde olan isimdi. Golü de öyle attı. Recep’in ortasında çok güzel bir kafa vuruşu yaptı, takımını 1-0 öne geçirdi.

Uzuntarlaspor öne geçtikten sonra farkı artırma adına net fırsatlar buldu, bunları Erdi, Beratcan ve Erhan ile değerlendiremedi. İlk yarıda Uzuntarlaspor forvetleri çok hareketli, defansın arkasına atılan toplarda tehlikeli oldular. Bu ataklarda biraz uyum sorunu yaşadılar.

Başiskele, ilk yarının sonlarında doğru yan toplarda fırsatlar yakaladı, bunda kaleci çok başarılıydı, Emre’nin de şutunu defans kale çizgisinden çıkardı.

Maçın ikinci yarısında Başiskele, oyun şablonunda değişikliğe gitti. Bu sezon Süper Lig’de izlediğim, çok beğendiğimiz Muhammet’i sol kanata çekti. Muhammet ilk yarı orta sahanın ortasında görev yaptı. Çok süratli olan, boş alanı daha çok seven Muhammet, maçı da döndüren isim oldu. Bu yarıda sadece Muhammet değil, Erkam da çok hareketliydi, müthiş enerjisi ile ilk gole de imza attı. Erkam, kalabalık defans oyuncuları arasında topu kurtardı, vuruşunda maça eşitlik geldi. Başiskele’nin diğer kanat oyuncuları Emre ve Yunus da çok çabuk oyuncular. Emre, ilk yarı daha hareketliydi. İkinci yarıda daha çok sol kanadı kullandılar, Emre’ye bu devre çok fazla top gelmedi. Orta sahada İnanç ve Kaptan … ön liberoda ataklarında başlangıcındaki isimlerdi. İkisinin de mücadele gücü iyi, topu oyna sokmakta eksikleri vardı.

Başiskele, eşitliği sağladıktan sonra Uzuntarla bir ara oyunda dengeyi kurdu. O dakikalarda Başiskele’nin penaltı golü geldi. Ceza sahası içinde oluşan karambolde topa en son Emre vurdu, hakem bu pozisyonda Uzuntarla defans oyuncuları topu elle çıkardığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Atış Abdülkerim kullandı, Başiskele geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti. Maçın son bölümlerinde hakem Enes Kanpara, avantajı oynatmadı, Başiskele’nin lehine serbest atış verdi. Atışı sahanın en iyilerinden Erkam kullandı, topu köşeden filelere gönderdi.

Uzuntarla iyi başladığı maçı kazanacak bir görüntü verse de, Başiskele ikinci yarıda temposuyla, fizik gücü ve oyun disiplini ile üstünlüğü ele geçirdi. İkinci yarıda golleri de buldu. Uzuntarla’nın futbolcu kadrosu daha kaliteli olmasına rağmen, tempoları çok erken düştü, hem maçı kaybettiler, hem de Süper Lig yolunda çok büyük yara aldılar.