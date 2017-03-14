  • BIST 89.385
  • Altın 145,090
  • Dolar 3,7469
  • Euro 3,9845
  • Kocaeli 4 °C

Başiskele’nin geri dönüşü:2-1

»
Başiskele’nin geri dönüşü:2-1
1.Küme Play-Off’a iyi başlayan takımlardan biri de Başiskele Belediyespor’du.

Kırmızı-Beyazlı ekip, önceki akşam sahasında konuk ettiği Bağçeşmespor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen, maçın son bölümlerinde müthiş bir geri dönüşe imza attı, Erkam ve Yunus’un attığı gollerle 2-1 galip geldi.

BAĞÇEŞMESPOR 1-0 ÖNE GEÇTİ

1.Küme Play-Off’ta ilk iki maçından puan çıkaramayan Bağçeşmespor, ilk iki umutlarını sürdürebilmesi için Başiskele Belediyespor maçından puan bekliyordu. Maçın ilk yarısında ev sahibi ekip, Muhammet ve Turgut ile pozisyonlar buldu, devre golsüz geçildi. İkinci yarının hemen başında Bağçeşmespor, Caner ile 1-0 öne geçti. Bu gole Erkam ile cevap veren Başiskele’de Muhammet, Turgut ve Samet’in şutları da direkten geri geldi. Ev sahibi ekip 90’da galibiyet golünü buldu. Yunus’un şutu defansa çarpıp filelere gitti, bu golle Başiskele çok önemli 3 puan aldı.

 

Bu haber toplam 43 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karamürsel İ.Y ilk maçına çıkıyor14 Mart 2017 Salı 17:10
  • Periler, kötü gidişe dur diyecek14 Mart 2017 Salı 17:08
  • Suadiye evinde arslan:7-214 Mart 2017 Salı 17:05
  • Başiskele’nin geri dönüşü:2-114 Mart 2017 Salı 17:04
  • Uzuntarla, Karamürsel’i devirdi:0-214 Mart 2017 Salı 17:02
  • 1.Küme Play-Off’ta Suadiyespor, Uzuntarla ve Başiskele kazandı14 Mart 2017 Salı 17:01
  • Metin Oktay’da önemli buluşma14 Mart 2017 Salı 16:59
  • Kartepe ile Derince Demir Arslanbey’de karşılaşacak14 Mart 2017 Salı 16:54
  • Nusretiye, Seka Doğan sınavında14 Mart 2017 Salı 16:49
  • Süper Lig Play-Off’ta ikinci maçlar14 Mart 2017 Salı 16:47
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti