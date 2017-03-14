Başiskele’nin geri dönüşü:2-1

1.Küme Play-Off’a iyi başlayan takımlardan biri de Başiskele Belediyespor’du.

Kırmızı-Beyazlı ekip, önceki akşam sahasında konuk ettiği Bağçeşmespor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen, maçın son bölümlerinde müthiş bir geri dönüşe imza attı, Erkam ve Yunus’un attığı gollerle 2-1 galip geldi.

BAĞÇEŞMESPOR 1-0 ÖNE GEÇTİ

1.Küme Play-Off’ta ilk iki maçından puan çıkaramayan Bağçeşmespor, ilk iki umutlarını sürdürebilmesi için Başiskele Belediyespor maçından puan bekliyordu. Maçın ilk yarısında ev sahibi ekip, Muhammet ve Turgut ile pozisyonlar buldu, devre golsüz geçildi. İkinci yarının hemen başında Bağçeşmespor, Caner ile 1-0 öne geçti. Bu gole Erkam ile cevap veren Başiskele’de Muhammet, Turgut ve Samet’in şutları da direkten geri geldi. Ev sahibi ekip 90’da galibiyet golünü buldu. Yunus’un şutu defansa çarpıp filelere gitti, bu golle Başiskele çok önemli 3 puan aldı.