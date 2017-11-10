Başiskele’nin ikinci sahil şeridi tamamlandı

Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışması ile Başiskele Karşıyaka Mahallesi Sahili düzenleme çalışmaları 45 dönüm alan üzerinde gerçekleşiyor. 18 dönümlük kısımda ağaçlandırma çalışma yapılırken 15 farklı türden yaklaşık bin ağaç dikimi gerçekleşti. 5 metre genişliğinde 600 metre uzunluğunda yaklaşık 3 bin metre kare alanda yürüyüş yolları oluşturuldu. Park alanında basketbol sahası, oyun gurubu ve spor aletleri yer alıyor. Ayrıca parka, 8 adet altıgen kamelya,10 adet Japon tipi kamelya ve çok sayıda bank bulunuyor.