Başiskele’nin ilk kapalı semt pazarı açıldı 

Başiskele Belediyesi’nin Kullar Yakacık Mahallesi’nde yapımını tamamladığı modern kapalı semt pazarı yerleşim alanı ve park kolaylığı ile bölge halkına hizmet veriyor. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın önemli projelerinden biri olan modern Kullar Kapalı Semt Pazarı projesinin ilki Kullar Yakacık Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde halkın hizmetine açıldı. Kapalı semt pazarı, pazar günleri hizmet verecek. Uzun yıllar Mehmetağa Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde kurulan eski pazarın kalkmasıyla oluşan trafik sıkıntısı da ortadan kaldırılmış oldu. Yeniköy Merkez Mahallesi Kültür Sokak üzerinde yapımı tamamlanan diğer kapalı semt pazarının önümüzdeki hafta 14 Kasım Salı günü de bölge halkına hizmet vermesi planlanıyor.