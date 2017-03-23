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Başiskele’nin Süper Lig yolu açıldı: 3-1

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Başiskele’nin Süper Lig yolu açıldı: 3-1
1.Küme Play-Off’ta ilk yarının son haftasında Başiskele Belediyespor, sahasında Uzuntarlaspor’u ağırladı.

Başiskele Stadı’nda oynanan maçta konuk ekip 1-0 öne geçti. Başiskele Belediyespor, ikinci yarıda Erkam (2) ve Abdülkerim’in penaltı golüyle 3-1 kazandı, Süper Lig yolunda dev bir adım attı.

UZUNTARLASPOR İLK YARI 1-0 ÖNDE
Geçen hafta sahasında Bağçeşmespor karşısında 0-0’lık eşitliği bozamayan Uzuntarlaspor, ilk iki şansını sürdürebilmesi için önceki akşam Başiskele karşısında mutlak kazanmak istiyordu. Maça çok iyi başlayan konuk ekip, 15’de Recep’in ortasında Erdi’nin kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti. Bu yarıda Uzuntarlaspor, Erdi, Beratcan ile net fırsatları da kullanamadı. Ev sahibi ekip, ilk yarının sonlarına doğru Muhammet ve Emre ile iki fırsat buldu, kaleci Metin bu ataklarda başarılıydı, devreyi konuk ekip 1-0 önde bitirdi.

BAŞİSKELE İKİNCİ YARIDA COŞTU
Maçın ilk yarısını 1-0 yenik tamamlayan Başiskele Belediyespor, ikinci yarıya fırtına gibi başladı, rakibi sahasına hapis etti. 49’da Muhammet’in getirdiği topta, ceza saha içi karıştı. Erkam, topu üç defans oyuncusunun arasından kurtardı, dönüp vurdu, topu filelere gönderdi. 63’de Erkam topu Ferhat’tan aldı, ceza sahası girdi, pasında Emre vurdu, kale önü karıştı, hakem Enes Kanpara bu pozisyonda Uzuntarlasporlu oyuncunun elle oynadığı için penaltı noktasını gösterdi, Abdülkerim takımını 2-1 öne geçiren golü attı. Son dakikalarda Erkam, serbest atıştan farkı ikiye çıkardı, maçı Başiskele 3-1 kazandı.

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