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Başiskele’nin yeni nesilleri çok mutlu

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Başiskele’nin yeni nesilleri çok mutlu
Bilim, Teknoloji, Deney ve Eğitim Merkezi’nde eğitime başlayan Yaz Okulu öğrencilerine verilen eğitimlerin yanı sıra kültürel gezilerde düzenliyor. 

Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencileri bu gezilerden ilkini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi’ne yaptı. Bilim Merkezi’ni aktif şekilde gezen öğrenciler ilginç olayları izleyerek, dokunarak, deneyerek öğrendi. Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencileri ayrıca 70 yıl kağıt üretimi gerçekleştiren Seka Kağıt Fabrikası’nın restore edilmiş halini gezme imkanı da buldu. Hafta içi her gün 25 iş günü sürecek olan ebru, resim, akıl oyunları, eskrim, masa tenisi, okçuluk eğitimlerine yazılan yaz kursu öğrencileri kampüs dışı etkinlik günleri olan ilk çarşamba günlerinde eğlenceli özel bir geziye katıldı. Yaklaşık 250 deney düzeneği ve özel tasarım galerilerin yanı sıra bilimsel çalışmaların yapıldığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi’ni rehberler eşliğinde gezen Başiskele Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencileri keyifli bir gün geçirdi.

Eğitimlerin ikinci haftasında Çocuk Üniversitesi Öğrencileri’ni İstanbul Boğaz Turu Gezisi bekliyor.

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