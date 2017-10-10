Başiskele’nin yeni semt meydanı yükseliyor

Mehmetağa Mahallesi'ni büyük bir meydan kazandıran ve açılmasıyla bölgedeki otopark sıkıntısını önemli ölçüde sona erdirecek çalışmayla Mehmetağa Mahallesi yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Trafiğin rahatlamasına katkı sağlayacak 108 araçlık otopark yapımı ve otopark üzerinde halkın dinlenme ve sohbet etme imkanı bulacağı meydana dönüştürmek için Başiskele Belediyesi 3 bin 267 metrekarelik alanda bir süredir çalışma gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmaların ise büyük kısmı tamamlandı.