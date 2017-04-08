  • BIST 88.497
  • Altın 150,407
  • Dolar 3,7358
  • Euro 3,9596
  • Kocaeli 10 °C

Başiskele'ye 5 yıldızlı belediye binası

»
Başiskele'ye 5 yıldızlı belediye binası
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve ihale bedeli 9.5 milyon TL olan Başiskele Hizmet Binası ile Kent Meydanının tanıtım programı yapıldı. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Başiskele Hizmet Binası ve Kent Meydanının tanıtım programı yapıldı. İhale bedeli 9.5 milyon TL olan projenin tanıtım programına Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, yapım çalışmaları tamamlanan projenin hayırlı olmasını dileyerek, başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

d11.jpg

Başkan Ayaz’ın ardından kürsüye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kamu hizmetlerinin verileceği bir yere ihtiyacımız vardı. Bizde yönetim kadrolarımızla görüştük ve burası boş bir alandı, tapulu bir araziydi.Vatandaşlarımızla anlaştık ve buranın kamulaştırılmasını büyük ölçüde anlaşarak aldık. Yapılan bu işlemle birlikte buraya hizmet binası ve kent meydanını yaptık. Bugünden sonra inşallah Başiskele Belediyemiz hizmetini en güzel bir şekilde icra edecek" dedi.

Son olarak söz alan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Şüphesiz ki bu binalar iyi bir hizmet sunmanın gerek şartıdır ama yetmez. Yetmesi için bu binalarda hizmet veren herkesin ve hepimizin hükmeden değil, hizmet eden. Tek başına karar alan değil, aldığı kararı karara ortak olan halkımızı katan ve onunla birlikte karar alabilen bir anlayışla taşımak ve taçlandırmak gerekiyor” diye konuştu.

Protokol konuşmasının ardından kent protokolü Başiskele Hizmet Binası ve Kent Meydanı’nı ziyaret etti.
Projede 267 kişilik bir de salon yer alıyor. Bina alanının dışında kalan bölüm de projede kent meydanı olarak düzenlendi. Ana bina çatısı metal kenetli çatı sistemi ile kaplandı. Seminer salonu iskeleti çelik karkas olup, dış cephesi cam ve traverten kaplama şeklinde düzenlendi. Ana bina iskeleti betonarme olup, dış cepheye traverten kaplama, ahşap kaplama, alüminyum giydirme cephe ve alüminyum cephe motifi uygulandı.

v3-004.jpg

n3-003.jpg

Bu haber toplam 769 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Darıca’da binler ‘evet’ için yürüdü08 Nisan 2017 Cumartesi 10:30
  • Yalçın Akdoğan, İzmit’te kitabını imzalayacak08 Nisan 2017 Cumartesi 10:30
  • İzmit’te bir ilk! Gültepe’de açılıyor08 Nisan 2017 Cumartesi 09:29
  • İşte yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı07 Nisan 2017 Cuma 19:33
  • Bakanlık'tan Vali Güzeloğlu'na teşekkür07 Nisan 2017 Cuma 17:18
  • Destici Kocaeli'ye geliyor 07 Nisan 2017 Cuma 15:50
  • Tüpraş’ta soğuk rüzgarlar devam ediyor07 Nisan 2017 Cuma 11:39
  • Çalışma Bakanlığı’nın bürokratları ziyarette06 Nisan 2017 Perşembe 20:30
  • MİT'ten 'Adil Öksüz' ve 'ByLock' açıklaması06 Nisan 2017 Perşembe 20:02
  • AK Parti Darıca İlçe Başkanı'ndan saldırı açıklaması06 Nisan 2017 Perşembe 10:40
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti