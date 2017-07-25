Başiskele’ye görkemli park

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın da titiz biçimde takip ettiği, kısa sürede tamamlanması için talimat verdiği 15 Temmuz Milli İrade Parkı tamamlandı.

15 Temmuz 2016 tarihinde hain kalkışmayla ilgili ayrıntıların, o geceyi hatırlatan figürlerin yer alacağı park 28 Temmuz Cuma günü saat 15.00’te düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeşilyurt Mahallesi’nde yapılan parkta

249 kahraman şehidimiz adına servi ağacı dikilerek temsili anıt mezar yapıldı ve bu gökyüzünden bakıldığında Türk bayrağının hilalini oluşturacak şekilde projelendirildi.

DARBELER ANLATILIYOR

Aynı şekilde hilalin önündeki yıldız şekli ile de Darbeler Tarihi Müzesi inşa edilerek, bugüne kadar gerçekleşen 15 Temmuz Darbe Kalkışması başta olmak üzere, 1980, 1960 darbesi, 1971 Muhtırası, 1997 Post Modern Darbesi’ni anlatan bilgi ve gazete kupürleri, kısa film gösterileri yer alacak. Bu bina Başiskele başta olmak üzere çevre illerden birçok öğrenciye, nesilden nesile darbeleri anlatmış olacak.

Aynı zamanda o geceyi anlatan temsili görsellerde parkın içerisinde mevcut. Bunlarda da kamyonu ile darbe kalkışmasına mücadeleye gelen Şerif Boz’dan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne adını veren şehitlerin tanklar ile mücadelesi ve TBMM’nin bombalanan görselleri yer alıyor.

BAŞKAN AYAZ’DAN DAVET VAR

15 Temmuz Milli İrade Parkı 28 Temmuz Cuma günü saat 15:00’te açılıyor. Açılışta Dünya Kuran-ı Kerim okuma birincisi Ali Tel, tüm şehitlerimiz adına Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirecek, Ömer Karaloğlu da ilahi konseri ile tüm katılımcıların gönüllerini mest edecek. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı Dr.İsmet Yılmaz, Kocaeli Milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, il ve ilçe protokolünün tam katılım sağlayacağı açılışa Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, tüm Kocaeli kamuoyunu davet etti.

İstanbul’da direnişin sembolü olan eski adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Darbeler Tarihi müzesi de parkta yer alıyor.

15 Temmuz Milli İrade Parkı, içinde pek çok figüre barındırıyor. Darbeleri anlatan parkın tamamı böyle görülüyor.