Başiskele'ye yeni bir spor merkezi kurulacak

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Aydınkent mahallesine kurulacak olan yeni bir bayan spor merkezinin hayata geçmesi için çalışmaları başlattıklarını duyurdu.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz tarafından hayata gerilmesi planlanan projenin, Aydınkent mahallesinde yer alan toplam 525 metrekarelik bir alan üzerine yapılacağı bildirildi. İçerisinde fitness, aerobik, pilates, kafeterya bölümleri bulunacak olan spor merkezi, ücretsiz diyetisyen, hemşire ve psikolog hizmetiyle birebir muayene olma, kilo kontrolleri gibi imkanlarını da Başiskelilere sunacak.

Gerçekleştirdikleri projelerin amaçlarına yönelik bilgiler aktaran Başkan Ayaz, "7 yıldızlı kentimizde, spor kültürü anlamında toplumun her kesimine hizmet getirerek, gelecek nesillerimizin de bayanlarımızın da spor ile sağlıklı yaşamlarını destekleyen projelere önem veriyoruz. Başiskele istiyor biz de yapıyoruz. Gençlerimiz ve bayanlarımızın, Başiskeleli tüm komşularımızın boş vakitlerini daha kaliteli ortamlarda değerlendirmeleri için hayata kazandırdığımız semt konaklarımız bir yandan hizmet vermeye tüm hızla devam ederken, bir yandan da obezite ile mücadele eden, daha sağlıklı daha dinamik ve kendine özgüveni olan komşularımız için spor merkezlerimiz de devam ediyor” dedi.