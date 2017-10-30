Başiskele’ye yeni çocuk parkları yapıldı

Başiskele Belediyesi mahallelerde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda park ve spor alanları yaparak halkın kullanımına sunuyor.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çocuk parklarına yenilerini eklemeyi devam ediyor. Yeşilyurt Mahallesi Gayret Sokak üzerinde Mevlana Parkı, Tepecik Mahallesi Hayme Ana Caddesi Parkı yapımı, Kılıçarslan Mahallesi Kılıçarslan Caddesi Parkı, Mehmetağa Mahallesi Şehitlik Sokak Parkı'nın yapımlarını tamamlayan Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri en yeni parkını Kılıçarslan Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yapıyor.