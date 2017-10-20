Başiskele'ye yeni gençlik merkezi açılıyor

Şehitekrem Mahallesi'nde yer alan binayı yine sosyal dönüşüm projesi kapsamında iyileştirerek Bahçecik Sosyal Yaşam, Gençlik ve Spor Merkezi haline dönüştürdü. Merkez 22 Ekim Pazar günü saat 14.00’de il ve ilçe protokolünün katılımıyla, Abdurrahman Önül ilahi konseriyle hizmete açılacak. Toplam bin 162 metrekare inşaat alanında yer alan merkezin zemin katı KO-MEK Kurs Merkezi, 1. katı, spor salonu 584 metrekare, spor bölümleri, erkek kuaförü ve 2. katı sosyal yaşam merkezi 428 metrekare kafeterya, şark köşesi, bilardo, masa tenisi şeklinde planlandı. Aynı zamanda merkezde kitap okuma bölümü ve 202 metrekarelik yarı açık alan bulunuyor.

Merkez hakkında bilgi veren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, "Gençliğin ve geleceğin kenti Başiskele’de söz verdiğimiz gibi bir gençlik merkezimizi daha hayata kazandırıyoruz. Bu merkezleri diğer gençlik merkezlerinden ayıran buraların bir sosyal dönüşüm projesinden ortaya çıkmış olması ve sadece gençlerin spor yapabilecekleri değil sosyal yaşamlarını daha kaliteli şekilde geçirebilecekleri kompleks bir yapı içinde hizmet sunuyor olmasıdır. Tüm gençlerimize hayırlı olsun, tüm hemşehrilerimizi bu açılışımıza bekliyoruz” dedi.